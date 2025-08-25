Suscribirse

Política

Petro reveló video de operación que dio de baja a cabecilla, pero un audio llamó la atención: “Le mochan la cabeza”

De acuerdo con las investigaciones, daba órdenes a las filas de las disidencias de las Farc para afectar a uniformados del Ejército.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 4:48 p. m.
Alias Dumar y el presidente Gustavo Petro
Alias Dumar y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto cuentas oficiales del Ejército y foto Presidencia

Las autoridades dieron a conocer detalles de un operativo de la Fuerza Pública en contra de las disidencias de las Farc, de alias Iván Mordisco.

En ese sentido, se informó, por parte del Ejército y la Policía, que fue dado de baja Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, considerado como uno de los cabecillas de la organización criminal de Mordisco.

Contexto: Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

Este lunes 25 de agosto, el mandatario colombiano compartió un video en sus redes sociales, en donde reveló detalles del operativo liderado por la Fuerza Pública en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare.

Pero un detalle llamó la atención: se trata de un audio en el que, al parecer, habla alias Dumar, dando órdenes para afectar a uniformados del Ejército. En el material, que está en poder de inteligencia militar, se escucha: “Nada de coger prisioneros, todo hijue… le mochan la cabeza”.

Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.
Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. | Foto: Ejército

“Cae alias Dumar, cabecilla de los ejércitos narcos del EMC de Iván Mordisco en el Guaviare. Inteligencia de ejército y policía nacional dieron con el traqueto”: dice el trino de Gustavo Petro.

Sumado a ello, el director de la Policía, el general Carlos Triana, se pronunció por el caso de alias Dumar, en su cuenta personal de X.

“¡𝗔𝗕𝗔𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔𝗕𝗔 ‘𝗠𝗢𝗖𝗛𝗔𝗥 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗭𝗔𝗦’! En la vereda Nueva York, del municipio El Retorno (Guaviare), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Inteligencia de la@PoliciaColombia ubicó a alias Dumar o Chito, cuarto cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas y cabecilla principal del Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias lideradas por Iván Mordisco”, trinó el oficial.

El director de la Policía, general Carlos Triana, y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
El director de la Policía, general Carlos Triana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó: “Con base en la información certera de nuestra inteligencia, las @FuerzasMilCol desplegaron la operación que culminó con el abatimiento de este delincuente con más de 15 años de historial criminal. Durante la acción conjunta también murió otro delincuente y seis más fueron capturados”.

“Este criminal, que en un audio ordenaba decapitar a todo miembro de la fuerza pública que cayera en poder de las disidencias, lideró varias acciones terroristas contra el @COL_EJERCITO, como ocurrió en mayo de 2024, en Argelia (Cauca), donde murieron cuatro soldados”, insistió el director de la Policía.

A su turno, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dijo: “Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control”.

Contexto: Pese a la evidencia que maneja EE. UU., Gustavo Petro insiste en que el cartel de los Soles en Venezuela es “ficticio”

“Sigamos adelante con toda, cumpliendo la misión que Colombia les ha confiado, porque los buenos somos más y siempre venceremos al crimen”, reiteró el alto funcionario del Gobierno Petro.

