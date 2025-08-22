Suscribirse

Política

Gustavo Petro reveló que fue capturado el hermano del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

El presidente publicó detalles en su cuenta de X.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 1:15 a. m.
Gustavo Petro y el hermano de Iván Mordisco
Gustavo Petro y el hermano de Iván Mordisco. | Foto: Foto tomada video de la Policía y foto Presidencia

Por medio de su tribuna favorita, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer al país que la Fuerza Pública propinó un fuerte golpe en contra de las denominadas disidencias de las Farc.

En el trino, el mandatario colombiano reveló que fue capturado Luis Hernando Vera Fernández, hermano del jefe de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco.

Contexto: Disidencias de Mordisco son las responsables del atentado terrorista en Cali, según minDefensa

En el mensaje que publicó el presidente Petro, señaló que Vera Fernández fue capturado por las autoridades en un operativo que se adelantaba en el departamento de Cundinamarca.

“Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández”, trinó Gustavo Petro.

Se trata de la operación Medusa, que llevó a cabo la Policía Nacional. Según la información, el hermano de alias Iván Mordisco es —al parecer— el coordinador del negocio ilegal del narcotráfico, finanzas criminales, y cumplía una tarea de logística en las disidencias de las Farc.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Esta misma semana, y luego del carro bomba que fue detonado en Cali, en inmediaciones de una base de la Fuerza Aérea, el jefe de Estado dio a conocer que la estructura de Iván Mordisco iba ser incluida dentro de la lista de “organizaciones terroristas”.

“Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”, anotó el presidente Petro en un discurso que dio el jueves de esta semana desde Cesar.

Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Disidencias de las Farc. | Foto: AFP

Y agregó: “Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”.

Sobre el tema puntual de Iván Mordisco, hace varias semanas el Ministerio de Defensa dio a conocer que se mantiene una recompensa para quien dé información que permita dar con la captura de ese jefe de las disidencias de las Farc.

Contexto: Petro habló en un momento crucial de la tensión entre Trump y Maduro: “Hay que decir las cosas de verdad”

“La estrategia incluye el ofrecimiento de una recompensa por 4.450 millones de pesos por información que lleve a la ubicación de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien tiene a su cargo cinco estructuras o bloques que delinquen en el territorio nacional”, anotó esa cartera.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La burla del Tino Asprilla por los zapatos de los hinchas de Millonarios: broma es viral

2. Lil Nas X, detenido en Los Ángeles tras extraño comportamiento que quedó en video: el caso que sorprende a sus fanáticos

3. Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado 23 de agosto; el fin de semana promete una gran fortuna

4. Los Mets le dan la mano a los Yankees: este fue el ‘trato’ entre los dos del este

5. Mariana Pajón lució en vestido de baño y presumió su barriguita: “Amo ver mi pancita crecer”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroIván Mordisco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.