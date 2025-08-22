Gustavo Petro reveló que fue capturado el hermano del jefe de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

Por medio de su tribuna favorita, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer al país que la Fuerza Pública propinó un fuerte golpe en contra de las denominadas disidencias de las Farc.

En el trino, el mandatario colombiano reveló que fue capturado Luis Hernando Vera Fernández, hermano del jefe de las disidencias de las Farc, alias Iván Mordisco.

En el mensaje que publicó el presidente Petro, señaló que Vera Fernández fue capturado por las autoridades en un operativo que se adelantaba en el departamento de Cundinamarca.

“Capturado hermano de Iván Mordisco, en el Peñón, Cundinamarca: Luis Hernando Vera Fernández”, trinó Gustavo Petro.

Se trata de la operación Medusa, que llevó a cabo la Policía Nacional. Según la información, el hermano de alias Iván Mordisco es —al parecer— el coordinador del negocio ilegal del narcotráfico, finanzas criminales, y cumplía una tarea de logística en las disidencias de las Farc.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Esta misma semana, y luego del carro bomba que fue detonado en Cali, en inmediaciones de una base de la Fuerza Aérea, el jefe de Estado dio a conocer que la estructura de Iván Mordisco iba ser incluida dentro de la lista de “organizaciones terroristas”.

“Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”, anotó el presidente Petro en un discurso que dio el jueves de esta semana desde Cesar.

Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Disidencias de las Farc. | Foto: AFP

Y agregó: “Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”.

Sobre el tema puntual de Iván Mordisco, hace varias semanas el Ministerio de Defensa dio a conocer que se mantiene una recompensa para quien dé información que permita dar con la captura de ese jefe de las disidencias de las Farc.