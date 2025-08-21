Suscribirse

Nación

Disidencias de Mordisco son las responsables del atentado terrorista en Cali, según minDefensa

La activación de un carro bomba dejó como saldo parcial seis muertos y más de 50 heridos.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Néstor Gregorio Vera Alias Iván Mordisco Disidencias de las Farc
Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, disidencias de las Farc. | Foto: AFP

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó a las disidencias de Iván Mordisco el atentado con un carro bomba en la ciudad de Cali.

“Un carro bomba, colocado por terroristas de alias Mordisco, explotó a las 14:50 horas de este jueves 21 de agosto, en una vía aledaña a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, por donde transitaban personas en su actividad cotidiana", dijo el ministro de Defensa.

“Este cobarde ataque contra los civiles es una reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la Fuerza Pública ha neutralizado gran parte de esta amenaza y avanza en la recuperación irreversible del territorio para la legalidad”, agregó el ministro Sánchez.

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Asimismo, informó el Ministerio de Defensa que se programó un consejo de seguridad, que encabezará el presidente Gustavo Petro, para evaluar la crítica situación de orden público.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares encargadas, el general Hugo López, indicó que para el caso de Amalfi, Antioquia, “se presentó la afectación de un helicóptero UH-60 de la Policía que transportaba personal que iba a desarrollar tareas de interdicción contra el narcotráfico. Se confirman ocho muertos y ocho heridos de la Policía”.

La jornada de horror en Colombia inició en horas de la mañana de este 21 de agosto, cuando comenzaron a circular videos de un helicóptero de la Policía accidentándose en Amalfi, Antioquia. Luego, se confirmó que se trataba de un ataque contra la aeronave por las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que se encuentran en negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

Varias horas después, la tranquilidad de los caleños se vio interrumpida por una fuerte explosión en inmediaciones a la base militar de la Fuerza Aérea en Cali. La propia autoridad aérea confirmó que se trataba de un carro bomba que había sido activado.

Las escenas devolvieron a muchos a la trágica época de Pablo Escobar, cuando el jefe del Cartel de Medellín implantó la estrategia de atacar a quienes consideraba sus enemigos con carros bomba.

Las imágenes eran similares, dijo a SEMANA el general en retiro Jorge Mora, quien para la época de Pablo Escobar era teniente. “Nos estamos retrocediendo unos treinta años”, expresó el general Mora al referirse a la situación activa del Cartel de Medellín a la de hoy con los grupos criminales.

LEER MENOS

