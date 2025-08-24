Suscribirse

Nación

Golpe a las estructuras de Iván Mordisco: Ejército neutralizó a cabecilla de las disidencias de las Farc en Guaviare

Alias Dumar o Chito era cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas.

Redacción Nación
25 de agosto de 2025, 12:13 a. m.
Neutralizado alias Dumar o Chito, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco.
Neutralizado alias Dumar o Chito, cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: Getty Images/@PedroSanchezCol

Un nuevo golpe recibió en las últimas horas Iván Morisco, uno de los jefes de las disidencias de las Farc más temidos en Colombia, tras la muerte de uno de los cabecillas de sus estructuras en medio de combates con la fuerza pública en el Guaviare.

La operación de la fuerza pública se desarrolló en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, donde fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito.

Contexto: Reapareció Iván Mordisco luego de la captura de su hermano y le envió un mensaje a Petro: “Si lo desea, acabe con el resto de mi familia”

Este sujeto tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años y se desempeñaba como cabecilla principal de la estructura Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias de Mordisco.

Contexto: De la paz total al terror total: atentados en Cali y Amalfi suman 20 muertos. Así fueron los hechos criminales, sus responsables y las fallas operacionales y de inteligencia

Vanegas Leyva fue responsable de acciones armadas en las que murieron cuatro uniformados en Argelia, Cauca, en 2024. Además, tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal.

Según fuentes de inteligencia militar, este hombre tenía la orden directa de Iván Mordisco para consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó que la neutralización de alias Dumar o Chito representa mayor tranquilidad para las comunidades de la región y para Colombia.

“Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control”, manifestó el ministro de Defensa a través de su cuenta en X.

Contexto: Disidencias de Mordisco son las responsables del atentado terrorista en Cali, según minDefensa

Por eso, felicitó a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a los miembros de la Fiscalía que acompañaron la operación, por el resultado. “Sigamos adelante con toda, cumpliendo la misión que Colombia les ha confiado, porque los buenos somos más y siempre venceremos al crimen”.

Este resultado operacional, sumado a la captura de su hermano alias Mono o Luis, y el abatimiento de alias Libardo y alias Cholinga en Cauca, confirma que se está avanzando en desarticular el grupo criminal, explicó Sánchez.

Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco.
Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. | Foto: Ejército

El alto funcionario confirmó que el operativo del Ejército, en conjunto con la Policía Nacional, continúa en desarrollo y ha sido calificado como un “golpe significativo” a las intenciones del grupo criminal de expandirse al Meta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marlon Moreno confiesa la difícil lucha que vivió al intentar quitarse la vida en su juventud

2. Precandidatos del Centro Democrático exponen sus propuestas para recuperar el sistema de salud

3. Caos en el aire: avión de American Airlines aterriza de emergencia tras incendio dentro de la cabina

4. Cortes de agua programados en Bogotá del 26 al 29 de agosto: varios barrios se verán afectados

5. Jhon Córdoba se hizo notar con doblete en Rusia: ¿suficiente para ser llamado por Néstor Lorenzo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Disidencias de las FarcIván Mordiscoabatido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.