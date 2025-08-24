Golpe a las estructuras de Iván Mordisco: Ejército neutralizó a cabecilla de las disidencias de las Farc en Guaviare

Un nuevo golpe recibió en las últimas horas Iván Morisco, uno de los jefes de las disidencias de las Farc más temidos en Colombia, tras la muerte de uno de los cabecillas de sus estructuras en medio de combates con la fuerza pública en el Guaviare.

La operación de la fuerza pública se desarrolló en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, donde fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito.

Este sujeto tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años y se desempeñaba como cabecilla principal de la estructura Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias de Mordisco.

Vanegas Leyva fue responsable de acciones armadas en las que murieron cuatro uniformados en Argelia, Cauca, en 2024. Además, tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal.

Según fuentes de inteligencia militar, este hombre tenía la orden directa de Iván Mordisco para consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño.

NEUTRALIZADO ALIAS 'DUMAR' O 'CHITO': ALFIL DEL CARTEL TERRORISTA DE 'MORDISCO'



La operación se desarrolló en la vereda Nueva York, El Retorno (Guaviare), que permitió a nuestras @FuerzasMilCol: @COL_EJERCITO,… https://t.co/k9YWnE1DnL pic.twitter.com/UL4ha7vBVK — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 24, 2025

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó que la neutralización de alias Dumar o Chito representa mayor tranquilidad para las comunidades de la región y para Colombia.

“Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de alias Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control”, manifestó el ministro de Defensa a través de su cuenta en X.

Por eso, felicitó a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, así como a los miembros de la Fiscalía que acompañaron la operación, por el resultado. “Sigamos adelante con toda, cumpliendo la misión que Colombia les ha confiado, porque los buenos somos más y siempre venceremos al crimen”.

Este resultado operacional, sumado a la captura de su hermano alias Mono o Luis, y el abatimiento de alias Libardo y alias Cholinga en Cauca, confirma que se está avanzando en desarticular el grupo criminal, explicó Sánchez.

Fue abatido alias Dumar o Chito, cabecilla de las estructuras armadas de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. | Foto: Ejército