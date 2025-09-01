“A Petro le valen... los soldados”: la indignación de la mamá del soldado Javier García secuestrado en Nariño

Crece la indignación, como lo ha venido revelando SEMANA, de los familiares de militares secuestrados por las disidencias de las Farc con el presidente Gustavo Petro.

El soldado Javier García, fue secuestrado por las disidencias de Iván Mordisco. | Foto: Archivo particular

Zuleima Rodríguez, madre del soldado Javier García Rodríguez, quien fue secuestrado por las disidencias de las Farc la semana pasada en Nariño, lanzó un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro.

La dolida madre dijo que a Petro: “Le valen mierda los soldados”, y que el jefe de Estado está del lado de los criminales que de la fuerza pública.

“Por parte de Petro queda aclarar que para él es como si no existieran (los soldados), como si le valiera mierda, es como si los soldados para él no valen nada. Los tira y los abandona como a la suerte”, reclamó la mamá del soldado García.

Asimismo criticó que el presidente —según ella— esté más del lado de la delincuencia que de la fuerza pública.

Zuelima Rodríguez, mamá del soldado Javier Rodríguez, denunció favorecimiento del presidente Petro a los criminales. | Foto: Archivo Particular

“Mire lo que pasó la otra vez, cuando mataron a los policías del helicóptero, al día siguiente, ¿con quién estaba reunido Petro? El siguiente día, no estaba reunido con la madre de los afectados, estaba reunido con la gente del otro lado”, dijo la señora García.

Al caso al que hizo referencia fue al ocurrido en Amalfi, Antioquia, donde 13 policías fueron asesinados por las disidencias de las Farc de alias Calarcá, quien hace parte del proyecto de paz total del presidente Petro.

“Como madre, siento que se me viene el mundo encima. Mejor dicho, siento que muero y vivo a la vez. De verdad, yo le digo a Petro que se ponga la mano en el corazón por nuestros soldados”, manifestó la mamá del soldado García.

Asimismo, le hizo un llamado a los grupos criminales para que les respeten la vida a su hijo y a los otros integrantes de la fuerza pública que están secuestrados.

Zuleima Rodríguez y su hijo el soldado Javier Rodríguez, secuestrado por las disidencias de las Farc. | Foto: Archivo Particular

Reveló que el soldado García tiene una hija de dos años que lo está esperando en su casa para abrazarlo. El militar de 27 años de edad lleva siete años en las filas castrenses.

“Tiene una niña de dos años y lo estamos esperando en casa. La otra mamá, que es mi mamá, la que realmente lo cuidó desde pequeñito, está muy afectada”, relató.

Recordó que su amor por el Ejército nació desde muy pequeño cuando lo disfrazó de militar. Desde pequeñito a él le gustó su Ejército. Cuando estuvo pequeño recuerdo que lo disfracé de militar y eso fue su pasión desde ahí”, dijo a SEMANA la mamá del soldado García.