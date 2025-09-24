“Despiérteme a ese muchacho”: presunto asesino de menor en Bogotá se quedó dormido en plena audiencia

El 12 de abril de 2025, hacia las 8:25 p. m., en la calle 30 con carrera 0 este, barrio San Mateo, en Soacha, un menor de 17 años, identificado como Juan José Correa Guerrero, fue asesinado arma blanca, luego de reclamarle a tres sujetos el pago de 6.000 pesos por unos vasos de mazamorra.

Por este hecho, los tres presuntos asesinos [dos adultos y un menor] fueron capturados, entre estos, un individuo identificado como Juan David Navas Tovar. Sin embargo, el pasado lunes, 22 de septiembre, este se quedó dormido en medio de una audiencia.

En un video se observa que, en medio de la audiencia de imputación de cargos, Navas se quedó ‘profundo’ en una silla, a tal punto que el juez del caso le pidió a al policía, que estaba junto al presunto asesino, que lo despertara.

“Por favor, señor agente, despiérteme a ese muchacho”, le dijo el juez.

Ante la solicitud, el uniformado se puso de pie y le movió la cabeza al presunto asesino para que atendiera lo que el juez le estaba mencionando en la audiencia.

Acto seguido, cuando Navas entró en razón nuevamente, el juez le dijo: “Le estoy preguntando a usted Juan David, ¿usted entendió lo que yo le estaba leyendo?“, a lo que el presunto asesino le respondió: “Sí, señor”.

#CUNDINAMARCA| Este es el momento en el que uno de los jóvenes que asesinó a un menor de edad que vendía mazamorra en el municipio de Soacha, se quedó dormido durante una de las audiencias del caso.@CaracolRadio habló con el abogado Juan Manuel Castellanos (@Castellanosabo),… pic.twitter.com/1z56lTWwGC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 23, 2025

El otro imputado que estaba presente en la audiencia, responde al nombre de Luis Franklin Castro Aroca. Tanto a este último, como a Navas, el juez les imputó el delito de homicidio agravado doloso.

“Sentí un escalofrío”

En días pasados, Andrea Guerrero, mamá de Juan José Correa Guerrero, habló para el pódcast Relatos al límite, de Blu Radio.

Allí, la mamá del menor asesinado contó detalles de ese crimen ocurrido en el municipio de Soacha.

“Ese día, 12 de abril, a las 8:22 de la noche, recibí una llamada, la cual rechacé. Volvieron y me llamaron, la rechacé. Sentí un escalofrío en mi cuerpo y pensé en Juan José. Nuevamente, me llaman, recibo la llamada, me dicen que me dirija a la Cardioinfantil de Soacha, que mi hijo fue apuñalado”, empezó contando Andrea en el pódcast.

En la imagen, Juan José Correa Guerrero, el menor asesinado. | Foto: Pantallazo de video de Relatos al Límite, de Blu Radio.

Bastante conmovida, Guerrero dijo que, efectivamente, la muerte de su hijo fue porque lo quisieron engañar con el pago de unos vasos de mazamorra. Explicó que esa era la actividad laboral a la que se dedicaba Juan José en un carro, junto a dos personas más.

“Se acercaron tres sujetos, pidieron tres mazamorras, las pagaron por Nequi y después pidieron nuevamente dos mazamorras; le informaron al conductor que ya habían girado los 6.000 pesos, pero ellos validaron y era un Nequi trampa. En ese momento, ya los sujetos iban en la esquina de Unisur, ellos se encontraban en la 30 con 0. Prendieron el vehículo, se acercaron, se baja Juan José y le dice a uno de los chicos que no se encuentra el pago, que efectivamente no llegó el pago a Nequi y que por favor le paguen porque este valor será descontado del salario del día de su labor”, recordó Guerrero en Relatos al límite.

No obstante, los sujetos se negaron a realizar el pago de la mazamorra y uno de estos terminó atacando a Juan José con un puñal.