Bogotá

Bogotá registró cuatro casos de homicidio durante las celebraciones de fin de año; una reducción de 50% comparada con 2024

Según las autoridades, los resultados operativos de esta temporada decembrina fueron los mejores en al menos dos décadas.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 6:25 p. m.
Se reducen las cifras de homicidio en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance de seguridad del último día de 2025. Según ese informe, durante la temporada de fin de año, la estrategia de las autoridades dejó como principal resultado una reducción de los homicidios en la ciudad, especialmente durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

Homicidios en Colombia durante la noche del 31 de diciembre cayeron 30%
1.500 uniformados garantizarán la seguridad en Bogotá durante el Plan Navidad
Foto: Alcaldía de Bogotá Oficial

De acuerdo con el balance oficial, en ese periodo se registró una disminución del 50 % en este delito frente a los mismos días de 2024 y 2025, lo que representó un saldo de cuatro vidas salvadas.

El despliegue operativo incluyó a más de 17.000 uniformados en acciones de prevención, control y reacción, con énfasis en zonas de alta afluencia, corredores viales y eventos masivos.

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal
La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En el consolidado del mes de diciembre de 2025, el homicidio presentó una reducción del 17 %, equivalente a 20 casos menos frente al mismo mes del año anterior, una cifra que, según la Policía, marca el mejor comportamiento de este delito en las últimas dos décadas.

En materia de lesiones personales, durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 34 casos concentrados principalmente en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y Kennedy.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Foto: COLPRENSA

A través de la línea de emergencias 123 se atendieron 27.780 llamadas, de las cuales 2.148 estuvieron relacionadas con riñas y 1.676 con alteraciones por ruido, reflejando una alta demanda de atención ciudadana durante la jornada.

Los resultados operativos también incluyeron la captura de 766 personas por diferentes delitos desde el 1 de diciembre, así como la incautación de 36 armas de fuego y 147 armas cortopunzantes, estas últimas decomisadas principalmente durante la noche de fin de año.

Plan retornó y plan salida de Bogotá
Foto: COLPRENSA

En paralelo, el control al licor adulterado permitió sacar de circulación 5.322 botellas, una medida clave para prevenir afectaciones a la salud pública.

La protección de la infancia y la prevención del uso de pólvora fueron otros ejes del plan. En diciembre se atendieron 75 casos de mendicidad infantil y se incautaron 3,3 toneladas de pólvora, un aumento del 46 % frente al año anterior, además de imponerse 261 comparendos.

