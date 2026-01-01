De acuerdo con la información entregada por la dirección de la Policía Nacional, durante la noche de Año Nuevo se registró una reducción del 30% en los homicidios, el dato más bajo en 20 años.

Según esos mismos datos, en diciembre de 2025 se registró la cifra más baja de lesiones personales para esta misma fecha de los últimos 10 años.

La Policía Nacional realizó varios controles durante la noche de Navidad. Foto: Policía Nacional

Asimismo, las autoridades señalaron que, gracias al Plan Navidad, se logró la reducción de las cifras en 15 delitos de alto impacto entre los que se catalogan el hurto a personas, a residencias, a comercios, entidades bancarias y de vehículos. También, se reportó la reducción más importa de los últimos siete años en términos de violencia intrafamiliar.

Por otro lado, la Policía señaló que se registró una reducción de 8.866 denuncias por diferentes delitos durante diciembre de 2025 y aseguran que, esos resultados fueron producto de la captura de 7.090 personas que cometieron algún delito (236 diarias).

1.500 uniformados garantizarán la seguridad en Bogotá durante el Plan Navidad Foto: Alcaldía de Bogotá Oficial

Ahora bien, respecto a las primeras 6 horas del 2026, la Policía también señaló que la reducción en los asesinatos es del 30% y que la tasa de homicidios, en diciembre de 2025, es de 26 por cada 100.000 habitantes; la mejor de las últimas dos décadas.

“Hoy hacemos nuevamente un llamado a la celebración responsable teniendo en cuenta que la intolerancia y, específicamente las riñas, siguen representando un alto porcentaje que es el 36% de los homicidios de ayer”, dijeron desde la Policía.

Imagen del un control de la Policía Nacional durante la noche de Navidad. Foto: Policía Nacional

En materia de llamadas a la línea de emergencia 123, se registraron 43.721 llamadas, entre ellas, 2.945 para reportar algún caso de afectación a la tranquilidad; también, otras 2.465 por agresiones entre personas y 967 por violencia intrafamiliar.

La Policía con el despliegue de patrullas a lo largo y ancho del país atendieron 15.015 motivos, que representan un dato de 625 casos por hora.