Giro en caso de asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá: sicarios habrían matado a uno de sus cómplices y hay pista clave

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer el crimen y ya tendrían una nueva pista que puede ser fundamental.

Redacción Nación
1 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
Gustavo Andrés Aponte, empresario asesinado en Bogotá.
Gustavo Andrés Aponte, empresario asesinado en Bogotá. Foto: Semana

Ya han pasado varios días desde el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en plena calle 85 con séptima, en la ciudad de Bogotá.

Las autoridades se encuentran avanzando en la investigación y ya se tendrían varias pistas sobre los responsables del crimen, que generó conmoción en la capital del país.

Gustavo Aponte, empresario
Gustavo Aponte fue asesinado a la salida de un gimnasio. Foto: Suministrado a Semana

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un dato importante que daría un giro al caso. De acuerdo con el diario El Tiempo, el sicario, que vestía traje y corbata, habría llegado en un carro negro al sitio, perpetró el ataque y huyó en una moto junto a su cómplice.

Todo indica que el sicario no llegó en la moto, sino en un carro negro que estaba rondando la zona”, explicó una fuente al mencionado medio.

Pero el dato que más llama la atención es que, según ese diario, el conductor de este vehículo habría sido asesinado. Al parecer, la misma banda que está detrás del doble homicidio lo habría matado para intentar entorpecer la investigación.

Y es que este sujeto hubiera podido ser una pieza clave del caso, ya que conocía la identidad de la persona que disparó y de por lo menos otros dos delincuentes que también estarían vinculados al crimen.

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte
Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte. Foto: Suministrada (API)

A todo esto, además, se le suma que la organización criminal también habría amedrentado en su momento a los residentes del sector para evitar que los videos de las cámaras de seguridad llegaran a las autoridades.

“Aunque es claro que el sicario ha recibido entrenamiento, cometió un error de principiante y no se cubrió el rostro a la hora de cometer el doble homicidio. Por eso, intentaron sin suerte bloquear la entrega de las cámaras de video”, dijo un investigador al medio mencionado.

Se conoce hipótesis sobre el supuesto motivo por el que mataron a Gustavo Aponte en la calle 85, en Bogotá

De hecho, gracias a estos registros fílmicos es que las autoridades han podido identificar a quienes serían los responsables y quedó en evidencia la ruta que utilizaron para escapar del sitio del ataque.

Por el momento, no está tan claro cuál fue el motivo por el que el empresario Aponte fue asesinado, aunque en su momento se conoció que supuestamente estaba siendo víctima de una extorsión.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo el caso en su totalidad y dar con la captura de cada una de las personas que participó de este hecho criminal.

