Confidenciales

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Juanita Fonnegra narró este dolor, en medio de la tragedia que vive la familia. Aponte era un empresario, padre de familia y devoto de la vírgen de Fátima.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 7:11 a. m.
Juanita Fonnegra, madre de Gustavo Aponte, le pidió a su hijo que le envíe desde el cielo fortaleza para superar este dolor
Juanita Fonnegra, madre de Gustavo Aponte, le pidió a su hijo que le envíe desde el cielo fortaleza para superar este dolor Foto: Fotomontaje Captura de pantalla RCN y Redes Sociales

Los papás de Gustavo Aponte hablaron a los medios de comunicación a la salida de la eucaristía que se realizó este jueves en Usaquén en homenaje a su vida y la de su escolta, Luis Gútierrez. El empresario fue asesinado por un sicario, vestido de traje y corbata, al salir de su gimnasio en la calle 85 con carrera 7.

La mamá del empresario, Juanita Fonnegra, relató un detalle conmovedor que sucedió horas antes del crimen. “Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó (…) Le pidió a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza”.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

“Gracias a todos, familiares, amigos, las redes que no dejan de hablar de lo lindo que era mi hijo Gustavo Andrés, por todas las palabras de afecto y de amor porque era un hombre bueno”, agregó.

El papá de Aponte también dirigió unas palabras al país: “Estoy muy golpeado, pero el país tiene que cambiar porque mi hijo como tantas personas un hombre bueno dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos a su familia. -¿Por qué me lo mataron? -no podemos seguir así. No podemos no hagan más daño en este país. Ustedes lo saben, hay que cambiar esto”, dijo

Confidenciales

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

Confidenciales

“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

Confidenciales

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

Confidenciales

Petro les respondió a los alcaldes que aseguraron que no los dejaron entrar al consejo de ministros en Montería: “No se usa para hacer campaña”

Confidenciales

“Nos quieren matar… para que nos quedemos callados”: Vicky Dávila rechaza amenazas del ELN en contra de ella, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal

Confidenciales

Alfredo Deluque critica a Petro ante decreto de emergencia económica por Córdoba: “En lugar de liderar soluciones, dice que no hay recursos”

Confidenciales

Nueva sanción contra Daniel Quintero: tendrá que pagar una multa y retractarse de unas acusaciones contra concejal de Medellín

Nación

María Carolina Hoyos habla con SEMANA sobre Gustavo Aponte y Miguel Uribe: “Entró conmigo a la UCI con la Virgen María”

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

.

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.

“Mentirosa compulsiva y buscadora de likes”: el ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a arremeter contra la representante Jennifer Pedraza

.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

El presidente Gustavo Petro sigue tomando medidas ante la fuerte ola invernal que atraviesan varias regiones del país.

Petro les respondió a los alcaldes que aseguraron que no los dejaron entrar al consejo de ministros en Montería: “No se usa para hacer campaña”

Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.

“Nos quieren matar… para que nos quedemos callados”: Vicky Dávila rechaza amenazas del ELN en contra de ella, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal

Alfredo Deluque y Gustavo Petro

Alfredo Deluque critica a Petro ante decreto de emergencia económica por Córdoba: “En lugar de liderar soluciones, dice que no hay recursos”

Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín; y Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Nueva sanción contra Daniel Quintero: tendrá que pagar una multa y retractarse de unas acusaciones contra concejal de Medellín

La senadora Andrea Padilla lideró la entrega de 3,2 toneladas de ayudas para los animales de Córdoba.

Andrea Padilla anuncia la entrega de 3,2 millones de ayudas para los animales damnificados en Córdoba

Centro Democrático y Abelardo de la Espriella.

Centro Democrático rechaza amenazas del ELN a Abelardo de la Espriella

Noticias Destacadas