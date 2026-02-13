Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Los papás de Gustavo Aponte hablaron a los medios de comunicación a la salida de la eucaristía que se realizó este jueves en Usaquén en homenaje a su vida y la de su escolta, Luis Gútierrez. El empresario fue asesinado por un sicario, vestido de traje y corbata, al salir de su gimnasio en la calle 85 con carrera 7.

La mamá del empresario, Juanita Fonnegra, relató un detalle conmovedor que sucedió horas antes del crimen. “Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó (…) Le pidió a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza”.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

“Gracias a todos, familiares, amigos, las redes que no dejan de hablar de lo lindo que era mi hijo Gustavo Andrés, por todas las palabras de afecto y de amor porque era un hombre bueno”, agregó.

El papá de Aponte también dirigió unas palabras al país: “Estoy muy golpeado, pero el país tiene que cambiar porque mi hijo como tantas personas un hombre bueno dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos a su familia. -¿Por qué me lo mataron? -no podemos seguir así. No podemos no hagan más daño en este país. Ustedes lo saben, hay que cambiar esto”, dijo