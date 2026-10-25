Max Henríquez predice fuertes lluvias en Colombia: “Peligrosas por lo intensas y concentradas”

El meteorólogo Max Henríquez emitió una advertencia sobre las condiciones climáticas previstas para este domingo, 25 de octubre. Señaló que, pese a los cielos despejados durante las primeras horas del día, se esperan fuertes precipitaciones en horas de la tarde.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el experto llamó la atención sobre el cambio que podría presentarse en el comportamiento del tiempo durante la jornada y advirtió sobre la intensidad de las lluvias que podrían registrarse.

“Esos cielos despejados con que amanece este domingo nos anuncian lluvias fuertes en horas de la tarde. Peligrosas por lo intensas y concentradas”, escribió Henríquez.

Esos cielos despejados con que amanece este domingo nos anuncian lluvias fuertes en horas de la tarde. Peligrosas por lo intensas y concentradas https://t.co/b8XdHBABwO — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 25, 2026

Henríquez destacó que las precipitaciones podrían concentrarse en periodos cortos y aumentar los riesgos en determinados sectores. Además, destacó que las lluvias descargan grandes cantidades de agua en poco tiempo; pueden producirse encharcamientos, inundaciones localizadas y dificultades para la movilidad.

Henríquez también señaló que las lluvias copiosas se desplazaron desde el suroccidente del país hasta alcanzar la Alta Guajira, en el extremo norte de Colombia.

“Las lluvias copiosas se fueron moviendo desde el suroeste y llegaron hasta la Alta Guajira, en Colombia, causando desastres por inundaciones”, añadió.

De acuerdo con su publicación, las precipitaciones provocaron afectaciones por inundaciones en las zonas por donde avanzaron, poniendo de manifiesto el impacto que pueden tener estos episodios de lluvias intensas en diferentes regiones del territorio nacional.

El meteorólogo se pronunció en X sobre las lluvias. Foto: SEMANA

El desplazamiento de las precipitaciones y las inundaciones reportadas ponen la atención sobre las condiciones meteorológicas que se presentan en el país.

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Los aguaceros intensos pueden generar acumulaciones de agua, afectar vías y viviendas, y dificultar la movilidad de las comunidades, especialmente en sectores vulnerables a las inundaciones.

Ante este panorama, la recomendación de los expertos es mantener seguimiento a los boletines oficiales emitidos por las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo, evitar ubicarse cerca de ríos o quebradas durante tormentas fuertes y atender las alertas locales.