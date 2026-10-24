Buscaban a dos menores, pero encontraron el cuerpo de una mujer en el patio de una casa: detalles de la Fiscalía sorprenden

La Fiscalía General de la Nación reportó un hecho que se registró en el municipio de Cravo Norte, Arauca. De acuerdo con el ente acusador, lo que inicialmente comenzó con una investigación por la desaparición de dos menores de edad terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de su mamá en el patio de una casa.

Según la Fiscalía, se trata de una mujer cuyo paradero se desconocía desde el pasado 15 de octubre. El presunto responsable del asesinato sería su pareja sentimental y padre de los menores.

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“Como parte de las actividades desplegadas para dar con la ubicación de los menores de edad, unidades de la Policía Nacional inspeccionaron una vivienda en Cravo Norte, donde hallaron un cuerpo enterrado en el patio trasero del inmueble. En el desarrollo de las labores investigativas orientadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Arauca, se pudo establecer que la pareja sentimental de la víctima y padre de los menores de edad sería el responsable del crimen”, indicó la Fiscalía.

Así mismo, la entidad informó que, según la investigación, al parecer, antes del individuo causarle la muerte a su esposa, la habría sometido físicamente y la inmovilizó con mecanismos de sujeción en las extremidades superiores, que la dejaron en estado de indefensión y le impidieron ejercer una defensa efectiva.

“El hombre le habría causado la muerte por asfixia mecánica y posteriormente habría enterrado el cuerpo en el lugar donde fue encontrado”, agregó la Fiscalía.

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Con todas las evidencias recopiladas, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra el sujeto de 46 años, que fue materializada en el barrio San Luis de Arauca.

Luego de su captura, fue presentado ante un juez de control de garantías, que le imputó el delito de feminicidio agravado.

“El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario”, concluyó el ente investigador.