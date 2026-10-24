Una joven de 22 años de edad muerta y tres personas heridas es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la madrugada de este sábado, 24 de octubre, en la Troncal de Occidente, en el corredor estratégico que comunica al municipio de El Carmen de Bolívar con Ovejas, Sucre, a la altura de la vereda Padula, a pocos kilómetros del peaje de la zona.

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La víctima mortal fue identificada como Daniela Escorcia Jiménez, una joven estudiante de la Universidad de Cartagena y oriunda del municipio de Magangué, Bolívar.

De acuerdo con los primeros reportes, Escorcia Jiménez viajaba en compañía de varios familiares y amigos a bordo de un automóvil particular de marca Kia, cuyo destino final era la capital del departamento de Sucre.

El trágico hecho se desencadenó cuando el conductor del vehículo perdió el control del automotor. El carro se salió de la calzada y sufrió un impacto de gran magnitud contra la infraestructura vial.

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La violencia del choque provocó la muerte instantánea de la joven universitaria en el lugar de los hechos, quedando su cuerpo atrapado entre las latas retorcidas del automotor.

Conductores que transitaban por esta importante arteria vial de los Montes de María dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia. Unidades de la Policía de Carreteras, organismos de socorro y ambulancias médicas acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate.

Los tres acompañantes que resultaron con lesiones de consideración fueron estabilizados en la zona y trasladados de urgencia en ambulancias hacia el Hospital Nuestra Señora del Carmen.

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Las autoridades de tránsito y transporte del departamento de Bolívar asumieron de inmediato las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Entre las hipótesis principales que manejan los investigadores no se descartan factores asociados al exceso de velocidad, una posible falla mecánica del automóvil o el estado del asfalto por las lluvias.

Este hecho se suma a otros dos accidentes de tránsito ocurridos este sábado, 24 de octubre. Uno de ellos se registró en la ciudad de Medellín, donde un bus de turismo se volcó, provocando afectación a 34 personas.

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De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se registraron porque el bus habría perdido el control cuando bajaba del sector de Palos Verdes por toda la calle Barranquilla, antes de llegar a la estación Hospital del Metro.

El otro accidente se presentó en la vía Panamericana, en el tramo que comunica a Popayán con Pasto, el cual dejó como saldo una persona fallecida y otras cinco heridas.

La emergencia se registró en el sector conocido como Cano Bajo, jurisdicción del municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.