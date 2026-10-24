La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes suministren información que contribuya a esclarecer la muerte de Jhady Sofía Osorio Mesa, una niña de 10 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 23 de septiembre en una finca de la vereda Las Cabras, en el municipio de Frontino, Occidente antioqueño.

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El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien pidió avanzar en las investigaciones para establecer quién estaría detrás del crimen y lograr que responda ante la justicia. La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana con datos que permitan orientar las labores de las autoridades.

¡El crimen de la pequeña Jhady Sofía Osorio Mesa, en Frontino, no puede quedar impune! Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia al responsable de este crimen atroz. La Secretaría de las @MujeresAnt acompaña a la familia de la niña en el desarrollo de la ruta de justicia y ofreció orientación jurídica y atención psicológica. Además, solicitará a la Fiscalía que investigue la hipótesis de feminicidio. Pido a la @FiscaliaCol actuar con celeridad y contundencia en este y en todos los casos de feminicidio en Antioquia. Las víctimas y sus familias merecen justicia. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 24, 2026

El caso ha generado preocupación entre los familiares de la menor, luego de que las primeras hipótesis sobre su fallecimiento cambiaran tras conocerse información de los análisis forenses.

Según el testimonio entregado por la madre de la niña al Colombiano, la familia recibió información de la Fiscalía que apuntaría a un homicidio y a una posible agresión sexual previa. Las circunstancias del caso continúan en investigación.

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Acompañamiento a la familia

Además de la recompensa, la administración departamental informó que la Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento a los familiares de Jhady Sofía, con orientación jurídica y atención psicológica para afrontar el proceso y conocer las rutas disponibles para exigir justicia.

Recompensa por parte de la Gobernación de Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

La dependencia también solicitará a la Fiscalía General de la Nación que contemple la hipótesis de feminicidio dentro de las líneas de investigación, con el propósito de que se examinen todas las circunstancias relacionadas con la muerte de la menor.

El gobernador hizo un llamado al ente investigador para que avance con prontitud en este caso y en los demás hechos de violencia contra las mujeres registrados en el departamento.