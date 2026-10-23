Fico Gutiérrez recibió importante reconocimiento en Washington: “Les estamos quitando jóvenes a los criminales”

“La disputa por los jóvenes también se libra fuera de las calles”. Esa fue la apuesta que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, llevó a Washington, donde recibió un reconocimiento internacional por el programa ‘Parceros’, una estrategia que busca evitar que niños, adolescentes y jóvenes terminen vinculados a estructuras criminales.

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“Con ‘Parceros’ les estamos quitando jóvenes a las estructuras criminales y dándoles oportunidades reales para que salgan adelante”, afirmó el mandatario durante la gala de los Premios Liderazgo para las Américas 2026, realizada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El reconocimiento, otorgado por el Diálogo Interamericano, destaca el modelo de prevención del delito de Medellín y su apuesta por combinar las acciones de seguridad con alternativas de educación, empleo y acompañamiento social para jóvenes expuestos al reclutamiento criminal.

Las cifras detrás de ‘Parceros’

De acuerdo con la Alcaldía, desde 2024 el programa ha atendido a más de 12.400 participantes. De ellos, 9.211 se han graduado y 1.318 han logrado una vinculación laboral. Además, más de 90 empresas se han sumado como aliadas de la estrategia.

‘Parceros’ ofrece acompañamiento psicosocial, formación para la vida y acceso a oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento. La intención es intervenir factores de riesgo antes de que las estructuras delincuenciales encuentren en la falta de oportunidades una vía para captar nuevos integrantes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibió en Washington el premio a la Reducción del Crimen y las Oportunidades para los Jóvenes (Award for Crime Reduction and Youth Opportunity) Foto: Alcaldía de Medellín / API

La evaluación de impacto presentada por la Administración Distrital reporta resultados en distintas áreas. Según esas cifras, el 61,6 % de los participantes mejoró su regulación emocional y las conductas delictivas disminuyeron un 23 %. También se registró un aumento del 15 % en el empleo formal entre los participantes, una reducción del 7 % en síntomas de ansiedad y depresión y un incremento del 9 % en la intención de continuar estudiando.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibió en Washington el premio a la Reducción del Crimen y las Oportunidades para los Jóvenes (Award for Crime Reduction and Youth Opportunity) Foto: Alcaldía de Medellín / API

Más estrategias para cerrarles el paso a las bandas criminales

El Distrito también puso en marcha en 2026 ‘Parceritas’, una iniciativa dirigida a niñas de entre 10 y 15 años para prevenir su captación y exposición a escenarios de explotación sexual. A esto se suma la creación de 13 grupos juveniles de ‘Parceros Graduados’.

Con el galardón recibido en Washington, Medellín completa 10 reconocimientos internacionales entre 2024 y 2026 por iniciativas relacionadas con innovación, seguridad y bienestar social, según la Administración Distrital.

Gutiérrez aseguró que el premio pertenece a los participantes y a la ciudad. La apuesta, sostuvo, es seguir ampliando las oportunidades para que los jóvenes construyan sus proyectos de vida dentro de la legalidad.

El reconocimiento pone en el escenario internacional una estrategia que busca disputarles a las estructuras criminales algo más que territorio: la posibilidad de captar a las nuevas generaciones.