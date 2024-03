Fico Gutiérrez lanza dura advertencia: “Negocio donde veamos drogas y explotación sexual infantil le aplicaremos extinción de dominio”

Federico Gutiérrez (F.G): Mira, este es el desastre que recibimos y yo quiero ser muy claro, aquí no vinimos a tapar nada, acá hay unas realidades sociales durísimas alrededor del tema del trabajo sexual de la prostitución y mucho más allá de todo lo que tiene que ver con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Acá encontramos una degeneración absoluta de gente que cree que puede venir a Colombia a hacer lo que quiera con nuestras mujeres y nuestras niñas, pues no. Aquí estamos con Policía, Fiscalía haciendo una intervención integral. Lo que vimos ahora sobre la calle 10 también es aterrador: mujeres embarazadas ejerciendo el trabajo sexual con siete meses de embarazo, exponiéndose a tantos peligros. Aquí lo que hay es un tema de trata de personas.

F.G : Estructuras criminales tienen el control sobre las personas que trabajan acá y cobran por ello. es un tema adicional peor al que se ha venido viendo acá; hay estructuras criminales que tienen injerencia directa como La Terraza, así como otras bandas delincuenciales. Fueron logrando el control a lo largo de los años y esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que trabajar para que eso no pase.

F.G: Le digo a tantas mujeres y también hombres que ejercen en el trabajo sexual que, primero, esto no se puede seguir dando acá; segundo, ¿quiere otra oportunidad de vida? Vamos a ayudarlos con trabajo, oportunidad en temas de autonomía económica para mujeres en otro tipo de proyectos que podamos acompañar y que la Administración Distrital puede hacer ese trabajo social.

Una cosa es la contención, aquí tiene que haber un trabajo de investigación, estamos con la directora seccional de Fiscalías, estamos con el comandante Policía Metropolitana, pero el trabajo social también es fundamental. Aquí se necesita una intervención integral, que es lo que venimos haciendo y muchos de estos negocios necesitan control y ya lo he dicho así de claro, negocio donde veamos que hay distribución de drogas, negocio donde veamos que hay menores y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, esos negocios se les va a aplicar extinción de dominio.

F.G: Gracias a Fiscalía y la Policía se logró la detención de dos estadounidenses, ligados a temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y no pretendemos que sean deportados, se tienen que quedar acá pagando cárcel. Aquí es bienvenido todo el mundo, al año tenemos un millón y medio de turistas, pero esto no puede volverse nuestro mayor problema. También es un error decir que solo vienen a temas sexuales y de drogas, no. La gran mayoría vienen al Grafitour, a los museos, al Jardín Botánico, al Metrocable. Nuestra meta es apostarle al turismo, pero con orden.