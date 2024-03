Federico Gutiérrez, el alcalde más popular de Colombia, se sincera con SEMANA y habla de su tensa relación con Petro: “No contesta”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es el más popular del país. En la más reciente encuesta de Invamer, el 76 por ciento de los ciudadanos aprobaron su gestión. En entrevista con SEMANA, se sincera sobre su trabajo y habla de la turbulenta relación que tiene con el Gobierno nacional.

SEMANA: ¿Qué significa para usted ser el alcalde más popular del país?

SEMANA: En los últimos dos años cayó la confianza en el distrito. ¿Cómo está logrando credibilidad?

F.G.: Al haber sido alcalde entre 2016 y 2019, sabemos lo que hay que hacer. Encontramos la casa incendiada, vandalizada y saqueada. Esto no sale con estuco y pintura, se necesita un trabajo profundo para erradicar la corrupción.

SEMANA: Ya lleva dos meses de administración. ¿Qué ha logrado?

F.G.: Resultados importantes pero no suficientes. Tenemos reducción de homicidios y hurtos. Tocó declarar emergencia educativa, no habían pagado los servicios públicos de los colegios. Estamos arreglando las vías, limpiando la casa.

SEMANA: ¿Su imagen favorable tiene relación con las duras críticas que le hace al Gobierno?

F.G.: Esto se debe a un trabajo por la ciudad, no lo que dejan de hacer otros por la ciudad. Esto se debe al cariño que le tenemos a Medellín. Lo único que tengo con la gente es agradecimiento. Me siento muy orgulloso de volver a ser el alcalde.

Federico Gutierrez, alcalde de Medellín. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: Usted es el alcalde de la segunda ciudad más importante del país. ¿Cómo es la relación con el presidente?

F.G.: Al día de hoy, yo no he hablado con el presidente Petro, no ha habido ni un contacto telefónico, ni un mensaje, ni mucho menos una reunión personal. Yo considero que es importante que el presidente mire hacia las regiones.

SEMANA: Pero usted le ha enviado varias comunicaciones al presidente Petro, ¿no le ha contestado?

F.G.: No contesta.

SEMANA: ¿Por qué cree que el presidente Petro no le ha contestado?

SEMANA: ¿Qué le quiere decir al presidente?

F.G.: Yo le planteo una conversación respetuosa alrededor de los temas y retos sociales. Por ejemplo, cómo hacemos para que nuestra gente salga de la pobreza generando empleo y oportunidades, educación, prestando buenos servicios públicos. Necesitamos esa agenda articulada con el Gobierno. Yo le planteo al presidente que sería importante una reunión, un encuentro, en el que hablemos de los grandes temas de regiones.

SEMANA: ¿Cómo le ha ido con los ministros?

F.G.: He tenido una buena relación con algunos ministros. La ministra de Vivienda ha sido una persona diligente, hemos tenido dos encuentros con el ministro de Defensa, y comunicación permanente con el general Salamanca. Ese tipo de cosas son importantes, yo estoy para trabajar, no estoy para discusiones.

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Por qué le dolió la salida de Jorge Iván González del Gobierno?

F.G.: Me parece que es una persona sensata, lamento que haya salido. Le va a hacer mucha falta al Gobierno. Con él estábamos planteando una agenda importante para trabajar. No se dio.

SEMANA: Alcalde, ¿le preocupa la indiferencia del Gobierno con Medellín?

F.G.: Nos preocupa a todos los ciudadanos. Eso no es bueno. No me gusta que miren a Medellín con desdén. Acá debe existir un cariño por las regiones independientemente de las ideologías. Todos los días vemos un enfrentamiento con el sector productivo, con sectores de oposición, con medios de comunicación, eso no es bueno, eso no es sano para el Gobierno.

SEMANA: ¿Qué podría perder Medellín con el actuar del Gobierno?

F.G.: Lo que se pierde es una gran oportunidad del mismo Gobierno para lograr metas conjuntas en temas del Plan de Desarrollo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que el gran reto del país es superar la pobreza? Yo comparto eso. La diferencia es cuál es el enfoque. Imagínese todo lo que podríamos hacer con el Gobierno nacional si existiera respeto y articulación.

SEMANA: Usted es un líder nacional, fue candidato presidencial. ¿Le inquieta el rumbo que está tomando el país?

F.G.: No hay paz total, lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Me preocupa el bajo crecimiento económico. Me preocupa el empleo, que se puede afectar este año porque vemos unas políticas a nivel nacional que, en vez de apoyar a las empresas, lo que hacen es castigarlas. Me preocupa el tema de la salud, lo que no pudieron hacer por ley acabando las EPS lo están haciendo asfixiándolas financieramente.

Federico Gutiérrez habla sobre el ELN y la 'paz total'. | Foto: 1: AFP. 2: Semana.

SEMANA: Usted también es el presidente de la Junta Directiva de EPM. ¿Cómo se encuentra el sector?

F.G.: Tengo una gran preocupación por el futuro energético del país. Estoy de acuerdo con la transición energética, pero usted no puede acabar de tajo con las otras energías, como la hidráulica. Los proyectos de energía renovables van muy atrasados y no tendríamos más energía en firme, lo que generaría estrechez en el mercado y subirían las tarifas. Acá hay temas demasiados delicados que el Gobierno no está atendiendo con responsabilidad.

SEMANA: Con este panorama, ¿cuáles son los retos para su ciudad?

F.G.: Estoy planteando con mi equipo de gobierno un plan de desarrollo ambicioso para estos cuatro años. Llevar agua potable a 50.000 familias que hoy no la tienen, capacitar a más de 50.000 jóvenes en habilidades digitales, disminuir la deserción académica, arreglar la ciudad porque la dejaron destrozada. Qué bueno que tuviéramos una buena articulación con el Gobierno.

SEMANA: Daniel Quintero dijo que Medellín estaba proyectando un metro subterráneo. ¿En qué va eso?

F.G.: Pura paja, puros cuentos. Estamos concentrados en cosas reales. No estamos para que se siga hablando de utopías. No se cansaron de echar cuentos y mentiras, ni pena les dio.

SEMANA: ¿Cómo va la auditoría forense que le está realizando a la herencia del exalcalde?

F.G.: El lunes le voy a mostrar al país los hallazgos de presunta corrupción que hemos encontrado en muchas entidades del Gobierno distrital. Es una vergüenza. El país lo tiene que saber. Ya le corresponderá a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría avanzar en esos casos. Un Gobierno de la corrupción, el clientelismo. Son cientos de hallazgos.

Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Una preocupación mundial es la seguridad de los extranjeros en Medellín. ¿Qué responde sobre esa alerta?

F.G.: A Medellín son bienvenidos todos, pero les vamos a decir que respeten a nuestra gente. Nosotros queremos un turismo que agregue valor, no ese turismo en el que van a acabar con nuestras mujeres y nuestros niños.

SEMANA: ¿Y sobre la muerte de extranjeros?

F.G.: Van 12 personas que pierden la vida en Medellín de otras nacionalidades: tres por suicidio, tres por causas naturales y están por determinar las otras muertes, en las que no se encontraron signos de violencia. Sí tenemos claro cómo esas muertes están relacionadas con servicios sexuales a través de plataformas digitales. Hay que tener cuidado, lo que queremos con las plataformas es que adviertan sobre los riesgos y tengan temas de validación.

SEMANA: ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegó con las aplicaciones que usan los extranjeros para pactar encuentros sexuales en Medellín?