Fico Gutiérrez da su versión sobre la salida del general Triana de la Policía: “Les impiden hablar con alcaldes opositores”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este miércoles, 22 de abril, luego de las explosivas declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, en SEMANA, donde manifestó que la salida del general Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía Nacional presuntamente se dio por la buena relación del alto oficial con el mandatario de la capital antioqueña.

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“Una de las excusas de Petro para sacar al general Triana de la Policía era que él era el responsable del operativo de rescate de otros policías, que terminó con la muerte de 13 y la destrucción del helicóptero. Y lo que nosotros vemos es que era un campo minado que fue activado justamente cuando el helicóptero aterrizaba. Se caen todos los argumentos de Petro”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez.

De igual manera, el mandatario distrital agregó que: “Después nos enteramos, a través de medios de comunicación, que al general Triana lo sacan porque hablaba conmigo, por Dios, y que un complot para tumbar al presidente. Esa cabeza la tiene llena de demonios. Yo creo que tanta irracionalidad es lo que nos tiene hoy en el país”.

De acuerdo con Gutiérrez, el presidente Petro llegó al poder con “un objetivo de venganza en contra de la Policía, del Ejército y todas estas instituciones, y a destruirla con falsas motivaciones. A mí me da mucho pesar y lamento mucho que a un director de la Policía lo saquen de la institución, como lo dice la misma gente del gobierno de Petro, que porque hablaba conmigo y que tenían información de que venía a Medellín; claro que venía a Medellín, en medios institucionales, claro que venía a Medellín porque es que hay una sola Policía Nacional y es la Policía de los colombianos, no la Policía de Petro”.

Fico Gutiérrez precisó que sus reuniones con el general Triana se deben a que el reto de seguridad en Medellín es muy grande. “Aquí yo he trabajado con todos los generales, con todos los coroneles, tanto de Ejército como de Policía, con los mayores tenientes y con todos los patrulleros y vamos a seguir haciéndolo. Pero deja un muy mal precedente esto que hemos conocido en las últimas horas de cómo definitivamente han acabado con la carrera de algunos generales simplemente por odio político y por odio contra nosotros. Esa es la realidad”.

“Les impiden hablar”

El alcalde de Medellín fue más allá y denunció que a los generales les impiden hablar con mandatarios locales y departamentales de oposición. “Miren lo que pasa en muchas ruedas de prensa: si un general está al lado de uno, buscan cómo lo echan de la institución, en temas institucionales; eso ya lo hemos vivido en algunos momentos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una presión tan grande del Gobierno nacional en contra de alcaldes o gobernadores que somos de oposición al gobierno? Claro, les impiden a esos generales que hablen con nosotros, o cuando van a donde nosotros, hablan con temor. ¿Quiénes son los que terminan ganando? Los peores criminales”, subrayó.

Presidente Gustavo Petro, director saliente de la Policía, Mayor General Carlos Triana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según Gutiérrez, ha habido presión sobre altos oficiales para que no realicen operaciones contra algunas estructuras criminales. “Pregúntele al general Triana si de pronto lo llamaron a presionarlo, que no podía ejecutar operaciones de extinción de dominio y de capturas por testaferrato de familiares, de personas que están hoy en la cárcel de Itagüí. Porque algunas de las personas que defienden a estos bandidos llaman a los generales a decirles que si ellos hacían esas capturas, que ellos iban a ser los responsables y que iban a dinamitar el proceso de paz urbana en Medellín. ¿Cómo le parece? Protegiendo criminales”.

Y asimismo agregó: “Pregúntele al general Triana. Yo denuncié eso ante la Corte Suprema de Justicia, eso está denunciado. Es más, yo creo que algunos generales ya han dado detalles ante la justicia, ante algunos medios de comunicación, de cómo durante estos años han recibido presiones de personas muy cercanas al gobierno Petro para que no den golpes en contra de las estructuras criminales”.