Petro le respondió a Fico Gutiérrez por cancelación del lanzamiento del libro del M-19 en Medellín: “Quemando seres humanos”

En la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le respondió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en las últimas horas canceló el lanzamiento de un libro del M-19 en una biblioteca de la capital de Antioquia.

Federico Gutiérrez canceló lanzamiento de libro sobre el M-19: “En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”

“Señor Fico, el M-19, después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras”, dijo el mandatario de los colombianos.

Asimismo, el presidente acusó al alcalde de censurar el lanzamiento de este libro alegando que no existe nada desde la ilegalidad.

“No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres. He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al Ministerio de Cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto”, agregó.

Y es que Federico Gutiérrez dijo en su cuenta de X: “Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”.

De igual manera, el mandatario paisa sostuvo que desde su ciudad no iban a irrespetar a las víctimas del conflicto con una narrativa distinta.

“Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas. Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías”, agregó.

Abuelo de 89 años murió tras ser brutalmente golpeado en Medellín por tocar por error la puerta de una casa

Gutiérrez cuestionó que desde la biblioteca hayan accedido a prestar la agenda para este tipo de eventos.

“Inaceptable que alguien de la biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La @AlcaldiadeMed, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”, finalizó.