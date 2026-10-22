Uno entre 15 millones: nacieron en Medellín cuatrillizos que serían genéticamente idénticos

Este miércoles 21 de octubre, Colombia registró un acontecimiento poco visto en el mundo: se trata del nacimiento de unos cuatrillizos monocigóticos, lo que quiere decir cuatro bebés que nacen de un único óvulo fecundado por un solo espermatozoide, un hecho que sucede muy pocas veces.

Caucasia espera el nacimiento de cuatro bebés idénticos: esto se sabe del inusual embarazo

Los afortunados padres serían María Tapia y Jonatan Zapa, una pareja que residía en Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca, pero que se movilizó a Medellín a principios de este mes para que un equipo médico especializado les brindara la atención necesaria durante esta última etapa de gestación. Además, se buscaba definir cómo se realizaría la labor de parto.

Este proceso se dio con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la madre y de los cuatro pequeños durante las labores en las que se traería al mundo a los bebés.

Asimismo, de acuerdo con información divulgada por el medio de comunicación El Colombiano, el nacimiento de los niños habría sido alrededor de las cuatro de la tarde, específicamente en la Clínica del Prado, sitio que estuvo a cargo de realizar las acciones necesarias para que el procedimiento saliera adecuadamente.

La pareja compartió el proceso en redes sociales. Foto: Captura tomada de Tiktok @cuatrillizos Caucasia

Por otro lado, según lo informado, los cuatro bebés se encontrarían en excelentes condiciones. Sin embargo, la madre estaría recibiendo atención médica debido a que fue un embarazo de alto riesgo, por lo que se encontraría bajo seguimiento para mantener su buen estado de salud.

Este hecho ha sido muy comentado y se ha hecho rápidamente viral en redes sociales, plataformas donde varias personas quedaron sorprendidas por el acontecimiento. Y es que no es para menos, ya que varios especialistas aseguran que este caso es extraordinario debido a que sucede muy pocas veces.

Este tipo de embarazos se llegarían a dar con una frecuencia de uno por cada 10 a 15 millones de embarazos, por lo que este caso en específico significaría un escenario fundamental para el estudio de este tipo de situaciones, ya que los bebés también comparten prácticamente el mismo material genético.

Inesperado hallazgo que sorprendió a la Policía en Bogotá; estaba debajo de un colchón de un motel

Es importante resaltar que, aunque en Colombia sí se han identificado varios casos de nacimiento de cuatrillizos, nunca se habrían registrado casos de tipo monocigótico, lo que haría tan especial este nacimiento para los expertos y la comunidad científica del país.

Por su parte, los pequeños recibieron los nombres de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, quienes, según lo conocido, se encuentran en perfecto estado, pero aun así siguen recibiendo atención médica.

Hasta el momento, no se tiene más información del hecho, pero se espera que con el transcurso de los días se puedan conocer nuevos datos de los pequeños y que la familia tenga un futuro próspero.