Nassir Ghaemi, psiquiatra de Harvard, presenta el preocupante estado de la salud mental en el mundo en HumanaMENTE

El psiquiatra Nassir Ghaemi, invitado por la fundación I+D: Innovación para el desarrollo, llevado a cabo desde el auditorio de la Universidad EAN advirtió sobre el impacto de los problemas de salud mental en el mundo y planteó que comprender estas condiciones también puede aportar claves para entender el liderazgo.

Ghaemi, psiquiatra de Harvard Medical School, planteó que los problemas de salud mental están aumentando, aunque advirtió que ese crecimiento puede ser real o aparente. “Y ambos debido al mundo digital”, señaló al explicar su primera respuesta. Sobre el liderazgo, sostuvo que existen dos tipos, el convencional y el de crisis, y que “esos dos tipos de liderazgo requieren rasgos mentales diferentes”.

Durante su exposición, el especialista presentó cifras sobre la prevalencia de distintas condiciones. “Ansiedad, depresión, 10 a 20 % de la población en general en el mundo”, afirmó. También señaló que la esquizofrenia, que describió como una de las enfermedades más severas, afecta alrededor del 1 % de la población, mientras que el trastorno bipolar se sitúa, según las cifras que expuso, cerca del 5 %.

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“Y si se añade también ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, las condiciones mentales son primero en el mundo, en la discapacidad. Eso es algo importante a entender”, dijo.

Nassir Ghaemi. Foto: Alejandro Acosta

Ghaemi llamó la atención sobre las diferencias entre regiones y la distribución de los recursos destinados a la atención. Según indicó, África concentra una proporción significativa de la discapacidad asociada a la depresión, pero recibe menos del 1 % de los fondos de salud. “Y casi no se habla de África mucho”, agregó.

El psiquiatra también explicó que las manifestaciones de la depresión pueden variar según el contexto cultural. “La presentación de depresión en Asia y en otros lugares del Tercer Mundo es muchas veces más física que psicológica, entonces se quejan de síntomas físicos”, señaló. Por esa razón, añadió, algunos estudios pueden registrar esas manifestaciones como dolores de cabeza u otras molestias, sin identificarlas como depresión.

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En este foro, expertos de Harvard y Oxford, investigadores de Gallup, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y exjefes de Estado están reunidos este jueves para debatir sobre la salud mental y su relación con el desarrollo. “La premisa es que la salud mental es parte esencial del capital humano y una condición para que las personas desarrollen su potencial y las sociedades amplíen sus oportunidades de progreso”, señala la invitación al evento.