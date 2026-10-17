La salud mental y el cerebro: el prestigioso profesor de Oxford, Zoltán Molnar habla en SEMANA. Estará en foro invitado por el expresidente Duque y su esposa

SEMANA: Usted es uno de los mayores expertos en el Reino Unido sobre el fascinante mundo del cerebro humano. ¿Qué lo trae a Colombia?

Zoltán Molnár: La semana entrante estaré en Bogotá en HumanaMENTE, un encuentro de la Fundación Innovación para el Desarrollo sobre la salud mental. Agradezco mucho al expresidente Iván Duque, quien ha estado conmigo casi un año visitando la Escuela Académica de Gobierno. Y que, para esta conferencia anual, me indicó que quería profundizar un poco más sobre el desarrollo cerebral. Pasé unas horas hablando con él; quedé muy impresionado por su capacidad política y el interés que ha demostrado en este tipo de proyectos.

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SEMANA: ¿Por qué el conocimiento científico del cerebro es tan importante para entender el desafío de la salud mental?

Z.M.: El desarrollo del cerebro empieza con la concepción y tiene un impacto en cuanto al futuro que viviremos. La formación cerebral toma un gran periodo, pero las consecuencias, los resultados se verán siempre después. Creo que podríamos prevenir, de hecho, algunas condiciones con el estudio del desarrollo cerebral. Soy un científico interesado por estos eventos moleculares, pero ser invitado por el expresidente Duque me hace interesarme aún más en escalar esta discusión a nivel global. Entonces, me emociona mucho participar en este congreso en Bogotá la siguiente semana.

Aunque la ciencia ha avanzado en el estudio de las funciones cerebrales, Zoltán Molnár señaló que la conciencia y los mecanismos de la atención siguen siendo grandes interrogantes para la neurociencia. Foto: 123RF

SEMANA: En términos sencillos, ¿cuál es la conexión que existe entre lo que sucede en el cerebro y los problemas de salud mental?

Z.M.: Me siento fascinado con las diferencias que tenemos en el cerebro. Todos tenemos características diferentes; depende de nuestro estilo de vida, la manera en que usamos el cerebro, nuestras pasiones. Todo esto es un reflejo en la estructura del cerebro. Así que imagino que pongo a alguien dentro de un escáner cerebral y podría decirle tal vez cuál sería la edad de ese individuo. Podría decirles cuál es la habilidad que tiene: si es bilingüe o si tiene habilidades musicales. Esto porque las representaciones cambian dependiendo de cómo uses tu cerebro. Dicho esto, debo explicar que el desarrollo cerebral es un proceso largo y nosotros estamos generando millones de neuronas desde la vida uterina. Esas neuronas están interconectadas.

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SEMANA: ¿En qué forma operan esas conexiones?

Z.M.: Pueden existir millones o trillones de conexiones que, además, pueden tener alteraciones genéticas. Y ahí muchas condiciones se manifiestan. Por ejemplo, el autismo, la esquizofrenia, el TDAH, la epilepsia infantil, la dislexia. Todos estos son casos que tienen que ver con el desarrollo cerebral y la raíz está ligada al desarrollo temprano. Así que debemos revisar una interconexión. Imagínense que tienen un piano con todas estas teclas y empiezan a ejecutar una melodía en este piano. Pero si un par de teclas están averiadas, algo siempre faltará. Esa es la producción de los genes. Así funciona. Muchas veces somos productivos, pero tenemos problemas cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida en las que nos faltan algunos de los desarrollos.

El neurocientífico Zoltán Molnár visitará Bogotá para participar en HumanaMENTE, un encuentro sobre salud mental organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo. Foto: adobe stock

SEMANA: Dénos un ejemplo:

Z.M.: Uno de ellos es, por ejemplo, la dislexia, una condición muy común que puede afectar el estilo de vida. Y la prevención puede generar enormes cambios en esas personas. Debo enfatizar que estoy mucho más interesado en la neurociencia molecular y celular para entender el origen de estas condiciones.

SEMANA: Usted mencionaba el importante papel que tiene la gestación. ¿Por qué es tan clave?

Z.M.: El embarazo es un periodo crítico para el bebé, pero no podríamos poner allí toda la responsabilidad sobre esto, porque también tiene un alto impacto el genoma del bebé, la combinación de influencias maternas y paternas. Pero sí es una etapa clave. Por ejemplo, la nutrición que la mamá tenga durante el embarazo es un factor clave para el desarrollo del cerebro. Es uno de los hallazgos más importantes con respecto a la inteligencia del bebé. Creo que los políticos deberían ser conscientes de esto porque a veces pequeñas inversiones generan un entorno importantísimo en cuanto a la salud pública.

SEMANA: La salud mental de los niños hasta hace unos años no era una preocupación. Hoy, quizás por la irrupción de las pantallas y el cambio que se ha vivido en la crianza, se ven muchos problemas.

Z.M.: Quiero contarle sobre un experimento clásico de la fisiología que fue llevado a cabo en nuestra universidad por Jon Kaas. Si estimula tres dedos, la representación de estos en su cerebro puede permanecer durante tres semanas. Eso pasa en los adultos, no solo durante los que están en desarrollo. Ahora, mientras más pequeño se es, eso dura más tiempo. Entonces, imagínese que pasa tres o cinco horas en frente de una tablet. Mis hijos, cuando eran adolescentes, lo hacían, jugaban Fifa o Call of Duty, y eso tuvo un desarrollo en su cerebro.

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Se volvieron mucho más rápidos en el uso de estos aparatos, tenían mejor coordinación, pero también poca habilidad en representación en el cerebro. Los impactos que esto tiene en el cerebro aún no se han calculado muy bien. Ahora, por ejemplo, usted es un músico y está ejecutando el violín desde una edad temprana, hace muchas conexiones y, si le hace a una persona un escáner a su cerebro después de tocar, es muy interesante ver cómo parte de su córtex cerebral se activa. No somos conscientes de esas conexiones, pero ahí están. No tenemos mucha evidencia, pero por supuesto las tablets, teléfonos, los computadores van a tener un efecto en el desarrollo cerebral.

La nutrición durante el embarazo es uno de los factores que influyen en el desarrollo cerebral. Molnár subrayó la importancia de invertir en prevención y salud pública desde las primeras etapas de la vida. Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué tanto conoce la humanidad el cerebro? ¿Qué misterios están aún no resueltos?

Z.M.: Aún no conocemos todo del cerebro humano. Tenemos un entendimiento básico sobre la función sensorial y la función motora. Pero hay algo en medio. Es la conciencia, cómo prestamos atención a ciertas señales y no a otras. En este tipo de preguntas aún hay mucho por descubrir. La neurociencia es un tema fantástico y espero que muchos médicos jóvenes y profesionales de otras disciplinas, como los matemáticos, también se involucren en el estudio de la neurociencia.

SEMANA: ¿Para investigar qué?

Z.M.: El desarrollo en la neurociencia es muy emocionante. Nuestro desarrollo, la interacción del programa genético en el ambiente, nuestro pasado, saber que todas mis neuronas son generadas hace mucho tiempo y, mientras que se desarrollaban, yo cambié mi piel cada semana, mi voz, mis ojos, algunos líquidos del corazón. Y saber que todas mis neuronas, mis células cerebrales, permanecen desde que yo nací. Así creo que es clave tener un desarrollo temprano apropiado porque, cuando seamos adultos, esas neuronas son las que van a generar todas nuestras capacidades. Es por eso que el desarrollo es clave para tener una vida feliz.