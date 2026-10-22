Sacerdote colombiano vivió angustiante momento después de que una cruz se le viniera encima: video viral tras lo ocurrido en Ecuador

A través de redes sociales se conoció el video del momento exacto en el que una cruz le cayó encima a un sacerdote en Colombia, haciendo recordar lo ocurrido en Guayaquil, Ecuador, donde el padre Patricio Alfredo Sácnhez Molinari murió después de que un objeto de este tipo también le cayera en plena misa.

Conmoción en Ecuador: sacerdote muere en plena misa tras la caída de una cruz

En el caso colombiano, el afectado fue el cura Óscar Echeverri, quien por fortuna solo vivió un momento de angustia que no pasó a mayores.

Según comentó en una publicación en su cuenta de Facebook, todo ocurrió el pasado 28 de abril cuando estaba grabando contenido para sus redes sociales, donde suele compartir varias publicaciones haciendo todo tipo de reflexiones.

En un momento, el sacerdote se acercó hasta la cruz para intentar cambiarla de posición, por lo que la sujeto con las dos manos en la parte inferior, fue entonces cuando el peso del objeto le ganó y se le vino encima.

Pese a que esta le terminó impactando en la cabeza, no lo hizo de lleno y Echeverri solo cayó al suelo. Una vez ocurrió todo, el padre se levantó de inmediato y acomodó el objeto allí en el piso, mientras que la cámara filmaba todo.

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De hecho, segundos después se acercó justo al frente, por lo que se alcanzó a percibir su cara de sorprendido por lo que había ocurrido. Finalmente, el cura alzó el objeto y lo puso en el sitio que lo quería.

“La fecha, la causa y el lugar que nos corresponden morir, eso son y no otros”, escribió en una publicación.

El video no tardó en hacerse viral a través de las plataformas digitales y muchos usuarios comentaron las coincidencias que hubo en este caso con el ocurrido en Guayaquil, aunque con un desenlace totalmente distinto ya que el religioso ecuatoriano perdió la vida.