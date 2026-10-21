Simulacro Nacional: estas son las imágenes que dejan las evacuaciones en el país

Siendo las diez de la mañana de este 21 de octubre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comenzó el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, jornada que busca preparar a la ciudadanía ante posibles emergencias.

Comienzan las evacuaciones en casi todo el país debido al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Unos de los protagonistas fueron las autoridades, entre ellas la Policía Nacional y el Ejército, cuyos uniformados se desplegaron en diferentes puntos para realizar tareas de atención durante esta jornada y garantizar la seguridad de las personas.

En imágenes compartidas en redes sociales, se ve a los uniformados llevando camillas y simulando lo que podría ocurrir en caso de una emergencia real.

Ejército en el Simulacro Nacional Foto: Tomado de @Ejercito_Div6

Asimismo, en diferentes ciudades del país también se vivió esta jornada. Por ejemplo, en Bogotá, varios usuarios de redes sociales captaron los momentos en los que comenzó el simulacro, dando testimonio de la cantidad de personas que se encontraban participando.

Varias entidades de la capital también confirmaron su participación en este evento, resaltando la importancia de este tipo de espacios.

Simulacro Nacional en Bogotá. Foto: Tomado de @juandavidlatino

Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió en sus redes sociales el momento en el que comenzaron a sonar las alarmas. De acuerdo con lo mencionado por el mandatario, se encontraba entregando la Conexión Social número 90.000 a una familia en Dindalito, localidad de Kennedy.

“Los jardines infantiles y los grupos de adulto mayor han participado de manera organizada y tranquila. Estos ejercicios nos preparan para responder mejor ante una emergencia. La prevención es responsabilidad de todos”, aseguró Galán.

Por su parte, en Cali también estuvieron presentes las evacuaciones, donde cientos de edificios, tanto privados como públicos, fueron desocupados para llevar a cabo el simulacro.

Ciudadanos y funcionarios públicos de Cali evacuaron las edificaciones para dirigirse a los puntos de encuentro establecidos durante el Simulacro Nacional de Emergencias. Foto: Raúl Palacios / El País

Además, el mandatario de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, también mostró cómo se sumó al simulacro desde el despacho temporal de la Alcaldía, declarando la importancia de esta jornada para la ciudadanía y las autoridades.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, durante el Simulacro Nacional. Foto: Tomado de @alejoeder

Por su lado, Tunja dijo presente en este espacio, donde se vio a varias personas reunirse en el parque del municipio con el fin de participar en esta jornada. Además, se evidenció la presencia de varios policías y bomberos en el lugar.

El parque principal de Tunja fue uno de los escenarios de este evento. Foto: Tomado de @boyacasietedias

Hasta el momento, no se tiene ningún reporte fuera de lo normal durante la realización de estas evacuaciones. Sin embargo, se ha recomendado a la ciudadanía mantener la calma y el orden durante este tipo de situaciones.

El Simulacro Nacional se realizó con el objetivo de preparar a los diferentes sectores de Colombia ante posibles amenazas, como sismos e inundaciones. Por eso, se destacó la importancia de este tipo de eventos.