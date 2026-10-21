Comienzan las evacuaciones en casi todo el país debido al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

En los últimos minutos de este miércoles 21 de octubre, múltiples edificios de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín presentan diferentes evacuaciones debido al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, escenario que busca la prevención ante posibles situaciones de riesgo.

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La primera jornada de este evento comenzó a partir de las diez de la mañana, espacio en el que las autoridades ya han tenido en cuenta la participación de cientos de personas y entidades, por lo que se ha recomendado seguir las indicaciones de los funcionarios que se encuentran acompañando el hecho.

Asimismo, se aconsejó a la ciudadanía mantener la calma y el orden durante la evacuación de los edificios, con el fin de evitar posibles accidentes o inconvenientes que puedan causar una emergencia durante este procedimiento.

Por otro lado, autoridades como la Policía Nacional y el Ejército están haciendo presencia en distintos puntos de los territorios en los que se lleva a cabo la jornada, teniendo como objetivo garantizar la seguridad de los asistentes y que no se presenten situaciones de riesgo que puedan afectar el simulacro.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio por confirmado el inicio de este espacio, en el que recalcó la importancia de participar, aclarando que estas evacuaciones buscan mejorar la capacidad que se tiene actualmente para reaccionar a diferentes emergencias como sismos, inundaciones, entre otras.

Además, de acuerdo a un informe entregado por la UNGRD, se espera la participación de más de mil municipios, exactamente 1.047 que se han inscrito en los 32 departamentos, por lo que se estima que estén presentes cerca de 48.000 entidades públicas y privadas y más de 5.000 comunidades.

Esta cifra representaría aproximadamente el 95 % de la totalidad del territorio nacional, lo que daría muestra de la importancia de este tipo de espacios para contribuir a acciones que preparen a los diferentes sectores ante escenarios de riesgo que puedan causar accidentes.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que durante este 21 de octubre se realizarán dos jornadas de este tipo, la primera que inició a las diez de la mañana y la segunda que dará inicio a partir de las dos de la tarde. Sin embargo, esta última estará dirigida principalmente a alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales de gestión del riesgo.

Este se hará con el fin de evaluar las estrategias que se tienen ante la respuesta de emergencias y ver cómo las diferentes entidades se articulan ante una situación de este carácter.