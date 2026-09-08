Colombia se prepara para el Simulacro Nacional de Emergencias: será el 21 de octubre

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el miércoles 21 de octubre se realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, una jornada que este año tendrá como objetivo ir más allá de los tradicionales ejercicios de evacuación.
Hoy queremos reconocer a quienes, en medio de la emergencia, responden con preparación, vocación y servicio.— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 7, 2026
A los @DNBomberosCol, la @DefensaCivilCo, la @cruzrojacol, al @COL_EJERCITO, a la @FuerzaAereaCol, a la @ArmadaColombia, a Ponalsar de @PoliciaColombia, al Servicio… pic.twitter.com/AtGhJ7nveX
El ejercicio se desarrollará en dos momentos. A las 10:00 de la mañana participarán entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanos, quienes podrán poner a prueba sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.
Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, alcaldías y gobernaciones realizarán una simulación orientada a validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), así como sus mecanismos de coordinación, toma de decisiones, gestión de información y activación de capacidades.
El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo, explicó que el ejercicio de este año busca evaluar la capacidad real de respuesta ante una emergencia. “Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar nuestras estrategias, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”, señaló.
La entidad precisó que cada territorio podrá definir el escenario y las capacidades que serán evaluadas, de acuerdo con sus condiciones de riesgo, responsabilidades y necesidades de preparación.
La UNGRD destacó que el simulacro permitirá identificar fortalezas, reconocer aspectos por mejorar y fortalecer la articulación entre las instituciones, comunidades y demás actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
“Prepararnos hoy nos permite proteger las vidas y responder mejor cuando ocurra una emergencia”, concluyó Tamayo.