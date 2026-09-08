Familia del empresario asesinado Gustavo Aponte pide llegar a los autores intelectuales

Las investigaciones por la fatal equivocación que terminó con el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez siguen avanzando.

Implicado en el asesinato del arrocero Gustavo Aponte estaba a punto de salir del país. Fue capturado

La Fiscalía junto a la Policía han capturado a dos de los autores materiales del hecho, Jherson Leonardo Contreras, alias Bam Bam, y Leonel Enrique Llanos, quienes se declararon inocentes y hoy están tras las rejas.

Los investigadores preparan por lo menos otras tres capturas de personas de la red delictiva que ya fueron identificados plenamente.

La mujer recordó cómo era su compañero sentimental. Foto: Screenshot 'x'

SEMANA reveló que detrás del asesinato estaría un grupo criminal, al parecer de las disidencias, que habría dado la orden desde “el monte”.

Las víctimas de Aponte y Gutiérrez le han insistido a la Fiscalía que avance en el proceso para llegar no solo a los autores materiales sino a los intelectuales “para saber la verdad de todo lo que ocurrió”.

En uno de los documentos de la Fiscalía aparece un testigo con identidad reservada, quien está colaborando con la justicia y entregando información confidencial sobre las reuniones, logística, planeación y ejecución del doble asesinato.

Una orden desde “el monte”: el asesinato del arrocero Gustavo Aponte habría sido ordenado a una oficina de sicarios por parte de una organización criminal

Uno de los datos más relevantes consiste en cómo opera esta temida oficina de sicarios en Bogotá.

Al igual que como ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la organización criminal tendría dentro de sus filas a menores de edad.

El exfiscal General Mario Iguarán, representante de la familia del empresario, ha revelado que la investigación ha logrado avances significativos, pero asegura que la justicia debe contar con el apoyo institucional para que este como otros crímenes no vayan a quedar en la impunidad.

A través de interceptaciones telefónicas y el seguimiento a horas de grabación de las cámaras de seguridad de la zona donde se cometió el doble asesinato han permitido a las autoridades ir armando el rompecabezas criminal e identificar a los autores.

La justicia espera que los dos capturados, que han negado los cargos e insisten en su inocencia, terminen colaborando con las investigaciones en busca de beneficios judiciales. De hecho SEMANA conoció que, de manera confidencial, ya estarían en conversaciones.

¿Que tanto estarían dispuestos a contar a la Fiscalía?.