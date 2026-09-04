Anulan en Estados Unidos el juicio de la madre acusada de matar a sus tres hijos. Estas fueron las razones

El proceso judicial contra Lindsay Clancy, la enfermera de Massachusetts acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023, entró en un nuevo capítulo este viernes después de que el juez William Sullivan anunciara que declarará la nulidad del juicio ante la imposibilidad del jurado de alcanzar un veredicto unánime.

La decisión se produjo luego de siete días de deliberaciones y de que los doce integrantes del jurado comunicaran en varias ocasiones que permanecían bloqueados sobre la decisión del caso que enlutó a los Estados Unidos hace poco más de tres años.

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Clancy, de 36 años, admitió haber causado la muerte de sus hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses— en enero de 2023 en su vivienda de Duxbury, Massachusetts.

Sin embargo, su defensa sostuvo durante todo el juicio que la mujer no era penalmente responsable debido a un cuadro severo de psicosis posparto y otros trastornos mentales que, según sus abogados y expertos médicos, alteraron completamente su capacidad de comprender sus actos.

Lindsay Clancy. Foto: AFP

La fiscalía presentó una versión distinta. Los fiscales argumentaron que Clancy actuó de forma planificada y consciente, señalando que aprovechó una ausencia de su esposo para cometer los asesinatos. Según la acusación, la exenfermera entendía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía que sus actos eran incorrectos.

El caso ha captado la atención nacional en Estados Unidos porque el juicio se centró en si Clancy podía ser considerada legalmente responsable de sus acciones. Bajo la legislación de Massachusetts, una persona puede ser declarada no responsable penalmente si una enfermedad mental le impide comprender la naturaleza o la ilegalidad de sus actos.

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Durante más de cinco semanas de audiencias, el jurado escuchó el testimonio de decenas de testigos y expertos psiquiátricos que ofrecieron interpretaciones opuestas sobre el estado mental de la acusada, de quien repetidamente se buscó que se declarara que no era consciente de sus acciones.

El crimen ocurrió en junio de 2023. Foto: Getty Images

La defensa aseguró que Clancy había buscado ayuda médica repetidamente tras el nacimiento de su tercer hijo y que sufría una emergencia psiquiátrica grave. Los fiscales, en cambio, sostuvieron que la evidencia demostraba planificación y capacidad de decisión.

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La nulidad del juicio no implica una absolución ni una condena. Ahora corresponde a la fiscalía del condado de Plymouth decidir si solicita un nuevo juicio, negocia algún acuerdo con la defensa o abandona el caso, una posibilidad que dentro de los Estados Unidos se considera poco probable dada la gravedad de los hechos.