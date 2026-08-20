Terrorífico caso: hombre utilizó la inteligencia artificial para planear el intento de asesinato de su exnovia

Con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial (IA) ofrece grandes beneficios, pero también plantea riesgos cuando se utiliza de manera irresponsable o con fines maliciosos. Un caso insólito ocurrió en Florida (Estados Unidos), donde un hombre de 25 años planeó, con ayuda de ChatGPT, el asesinato de su exnovia.

Una pista en su camisa y una llamada inesperada: los detalles del hombre acusado de asesinar a su esposa colombiana en EE. UU.

El caso fue llevado ante un tribunal del condado de Palm Beach, que el viernes 14 de agosto le impuso una condena de ocho años de libertad condicional.

Antes de que pudiera ejecutar el ataque, OpenAI, empresa responsable de ChatGPT, detectó y reportó al FBI los mensajes relacionados con el plan, según documentos judiciales, lo que permitió a las autoridades intervenir y evitar que el hombre llevara a cabo el crimen en contra de su expareja.

El hombre involucrado, identificado como Darren Zhou, llegó a un acuerdo de culpabilidad ante la Corte del Condado de Palm Beach, en el sur de Florida, por cargos relacionados con amenazas de muerte o lesiones, ciberacoso y el uso de un dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un delito.

Las conversaciones evolucionaron hacia un contenido cada vez más amenazante. Foto: Getty Images

Según la información del caso, Zhou comenzó a utilizar herramientas de inteligencia artificial en marzo de 2026, después de terminar su relación con Rachel Wachterman, inicialmente como una forma de expresar sus sentimientos. Sin embargo, las conversaciones evolucionaron hacia un contenido cada vez más amenazante.

Además, de acuerdo con información difundida por la cadena estadounidense Univisión, las conversaciones de Zhou con la inteligencia artificial incluyeron amenazas explícitas contra su expareja y la familia de esta.

Entre los mensajes que habría escrito se encontraban expresiones en las que manifestaba su intención de secuestrarla, asesinarla y atacarla cuando regresara de un crucero, además de señalar que no permitiría que estuviera con otra persona.

De acuerdo con una declaración juramentada presentada por las autoridades, Zhou habría elaborado un plan para asesinar a la víctima y posteriormente quitarse la vida. Como parte de sus preparativos, también habría realizado un seguimiento de los horarios y movimientos de la mujer con el propósito de identificar el momento más adecuado.

En las conversaciones, Zhou también habría informado a ChatGPT que había adquirido varias armas de fuego, entre ellas un rifle estilo AR-15, una pistola Glock y una escopeta calibre 12. Asimismo, aseguró haber comprado municiones y guantes de látex, elementos que, según las autoridades, formaban parte del supuesto plan.

Ante la gravedad del contenido, el equipo de seguridad de OpenAI activó un protocolo de emergencia y reportó las conversaciones al FBI. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ante la gravedad del contenido, el equipo de seguridad de OpenAI activó un protocolo de emergencia y reportó las conversaciones al FBI. Tras verificar la información, la agencia trasladó la investigación al Departamento del Sheriff del condado de Palm Beach, cuyos agentes realizaron una verificación de bienestar de la posible víctima y recopilaron pruebas adicionales para avanzar en el caso.

Este caso ocurre en medio de una disputa legal en Florida en torno a las plataformas de inteligencia artificial. El sábado 1 de agosto, el estado se convirtió, según The New York Times, en el primero de Estados Unidos en demandar a OpenAI y a su fundador, Sam Altman, por cuestiones relacionadas con el diseño y la seguridad de sus sistemas.

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La demanda sostiene que ChatGPT podría contribuir a la planificación de actos violentos, debilitar el pensamiento crítico y generar comportamientos de dependencia entre algunos usuarios mediante algoritmos diseñados para mantener su atención y simular vínculos emocionales.