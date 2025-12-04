Meta da más control a los usuarios: Threads permitirá ajustar el contenido del ‘feed’ con un simple comando

Cuando se trata de redes sociales, las opciones a disposición de los usuarios son numerosas y cada una ha sido creada con objetivos específicos, como es el caso de Instagram. Sin embargo, esta plataforma ha evolucionado con el tiempo y ha incorporado nuevas herramientas, entre ellas Threads.

Threads fue desarrollado por Meta como una alternativa directa a X y está diseñado para fomentar conversaciones más ágiles, ordenadas y centradas en texto. Su lanzamiento es relativamente reciente —fue presentado en 2023—, especialmente si se compara con otras redes consolidadas. Aun así, ha logrado evolucionar rápidamente hasta posicionarse como uno de los espacios digitales más relevantes para compartir ideas, noticias y tendencias en tiempo real.

El crecimiento de la plataforma ha sido tal que Meta ahora permitirá a los usuarios de Threads ajustar con mayor precisión los contenidos que desean ver en su ‘feed’, simplemente solicitándolo al algoritmo. De esta manera, podrán hacer que aparezcan más o menos publicaciones relacionadas con determinados temas según sus intereses.

Threads se estrenó en el año 2023. | Foto: Getty Images

Generalmente, las recomendaciones de contenido en redes sociales están impulsadas por algoritmos que analizan la información obtenida de la interacción del usuario para mostrar publicaciones que puedan encajar con sus gustos. No obstante, estas sugerencias no siempre resultan del todo acertadas. Por esa razón, la compañía ha iniciado una prueba en Threads que permite que sean los propios usuarios quienes regulen directamente lo que aparece en su ‘feed’.

Para usar esta función, solo deberán colocar al algoritmo con el comando “Dear Algo” (“Querido algoritmo”) y solicitar si quieren ver más o menos contenido sobre un tema concreto, como baloncesto, moda u otros intereses. Así lo explicó Connor Hayes, responsable de Threads, a través de una publicación en la propia red social.

Esta tendencia hacia una mayor personalización no es exclusiva de Meta. Recientemente, TikTok anunció que también permitirá a los usuarios ajustar de manera más precisa los contenidos que les aparecen en su ‘feed’ mediante una herramienta que permite indicar si desean ver más o menos publicaciones sobre distintos temas. Pinterest, por su parte, comunicó algo similar, aunque en su caso la función se limita al contenido generado con inteligencia artificial.