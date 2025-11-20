Suscribirse

¿Usa demasiado TikTok? La plataforma lanza herramientas para descansar, relajarse y controlar el tiempo en la ‘app’

Estos espacios tienen como objetivo ayudar a los usuarios a desconectarse para tener un mejor descanso y a reflexionar sobre el tiempo que pasan en la red social.

Redacción Tecnología
20 de noviembre de 2025, 2:55 p. m.
TikTok incorpora un espacio de 'Tiempo y Bienestar' con sonidos relajantes y ejercicios de respiración.
TikTok incorpora un espacio de 'Tiempo y Bienestar' con sonidos relajantes y ejercicios de respiración. | Foto: Getty Images

TikTok incorporó un nuevo espacio de ‘Tiempo y Bienestar’, con el que ofrece a sus usuarios, y especialmente a los adolescentes, nuevas funciones para relajarse y tomarse un descanso de la red social que ayude a establecer hábitos de uso saludables con ejercicios de respiración y sonidos relajantes.

‘Tiempo y Bienestar’ es el nuevo espacio que reúne en la red social las funciones que permiten gestionar el tiempo de uso de pantalla y que introduce otras nuevas pensadas para ayudar a relajarse y descansar.

El celular no tiene que ser lo primero que toque al despertar ni lo último antes de dormir.
Los expertos sugieren que el celular no tiene que ser lo primero que toque al despertar ni lo último antes de dormir. | Foto: Getty Images

Una de las novedades es el ‘Diario de afirmaciones’, que permite establecer cada día la afirmación que moverá al usuario. Por ejemplo, “Me doy paciencia”, “Me doy amor” o “Me doy una nueva oportunidad”.

También hay un generador de sonidos relajantes, con sonidos de lluvia, olas y ruido blanco, y ejercicios de respiración, con diferentes tipos de respiración consciente, como informa la compañía en un comunicado.

Contexto: TikTok prueba nuevas herramientas para controlar y marcar contenido creado con inteligencia artificial

Este nuevo espacio sigue a la implementación de la función de ‘Meditación’ y de las ‘Misiones de bienestar’, que buscan promover hábitos digitales positivos mientras se completa una serie de misiones.

Estas misiones se han ampliado con una nueva misión de sueño, que busca que los usuarios se mantengan alejados de TikTok durante la noche. Como explica, tiene una duración de ocho semanas, y a medida que se completa con éxito la misión semanal, los usuarios pueden hacer crear un árbol del bienestar.

Dormir con celular
Dormir con celular al lado podría ser nocivo para el descanso. | Foto: Getty Images

Esa misión tiene el objetivo de ayudar a los usuarios a desconectar para tener un mejor descanso y a reflexionar sobre el tiempo que pasan en la red social.

TikTok explica que estas funciones de bienestar están disponibles para todos los usuarios, pero ha incidido en su uso por parte de los adolescentes. Además, a través de ‘Sincronización familiar’, los padres pueden pausar el acceso de sus hijos a TikTok con ‘Momento de Desconexión’.

*Con información de Europa Press.

