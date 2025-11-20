TikTok prueba nuevas herramientas para controlar y marcar contenido creado con inteligencia artificial

Los usuarios de TikTok podrán gestionar la cantidad de contenido generado por inteligencia artificial (IA) que aparece en su feed gracias a un nuevo ajuste que se aplicará de forma general a todos los temas.

La plataforma, propiedad de ByteDance, comenzará a probar en las próximas semanas una herramienta que permitirá personalizar la presencia de contenidos creados o editados con IA en la sección Para ti.

Este nuevo control se integrará en la gestión de temas, que actualmente permite aumentar o reducir la cantidad de vídeos mostrados sobre categorías como arte, actualidad, moda, belleza o salud y actividad física.

TikTok está probando una marca de agua invisible para identificar contenido realista generado por IA. | Foto: AFP

Al igual que otros ajustes de personalización, el dedicado a contenidos de IA funcionará mediante una barra deslizante: hacia la izquierda para ver menos y hacia la derecha para ver más. De manera predeterminada, estará ubicada en una posición intermedia.

La configuración que el usuario elija para el contenido generado por IA se aplicará de forma global a todos los temas, según detalló la compañía en un comunicado publicado en su página de noticias.

“Esta función se suma a las herramientas que permiten personalizar las recomendaciones y descubrir contenidos más afines a sus intereses, como los filtros de palabras clave o el botón ‘No me interesa’”, precisó TikTok.

La iniciativa sigue una línea similar al ajuste que Pinterest lanzó en octubre, que permite moderar —o incluso desactivar— el contenido relacionado con IA en categorías como belleza, moda o arte.

La función refleja un esfuerzo continuo por dar más control a los usuarios sobre los contenidos que ven. | Foto: Getty Images

Marca de agua invisible

TikTok también ha iniciado pruebas con una nueva función que permitirá añadir una marca de agua invisible a los contenidos realistas generados por IA. La plataforma exige que este tipo de vídeos lleven una etiqueta visible, y además incorpora metadatos mediante la tecnología de credenciales de contenido C2PA.

Gracias a estas medidas, más de 1.300 millones de vídeos han sido etiquetados hasta ahora. Sin embargo, TikTok enfrenta un obstáculo: cuando los usuarios suben o editan esos contenidos en otras plataformas, las etiquetas pueden desaparecer.

Para evitarlo, la compañía apuesta por marcas de agua invisibles que añaden una capa adicional de seguridad mediante una tecnología robusta que solo TikTok puede leer, lo que dificulta que terceros puedan eliminarlas.