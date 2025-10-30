Suscribirse

TikTok presenta nueva función para ayudar a los creadores de contenido a acortar videos largos; estos son los detalles

La herramienta es impulsada por inteligencia artificial (IA).

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 5:55 p. m.
Red social de TikTok en el celular.
La herramienta es impulsada por inteligencia artificial (IA). | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

TikTok ha presentado Smart Split, una nueva herramienta de edición impulsada por inteligencia artificial (IA) que divide automáticamente videos largos en clips más cortos para ayudar a los creadores de contenido a publicarlos en la red social.

La red social propiedad de ByteDance ha anunciado nuevas funciones en el marco de su Cumbre de Creadores en Estados Unidos, diseñadas para facilitar a los creadores que compartan sus ideas y creatividad con la comunidad de TikTok.

Entre estas novedades, la plataforma ha presentado Smart Split, que se presenta como una función disponible en TikTok Studio Web a nivel global que, mediante IA, es capaz de recortar, reencuadrar, añadir subtítulos y transcribir automáticamente contenido de vídeos extensos, convirtiéndolos automáticamente en varios vídeos cortos listos para publicar en la plataforma.

Tal y como ha ejemplificado la red social en un comunicado en su web, con Smart Split, los creadores de contenido pueden dividir su blog de un día entero o un episodio de pódcast, en varios clips más cortos adaptados a TikTok.

Contexto: Acusan a Meta y TikTok de violar normas de contenido digital

Esta herramienta se puede utilizar con contenido de más de un minuto de duración e, igualmente, los creadores podrán seleccionar las partes del vídeo que desean convertir en clips más cortos. Igualmente, según la parte del vídeo seleccionada, Smart Split podrá escoger automáticamente la duración o que los creadores fijen una duración concreta.

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.
TikTok. | Foto: AFP

También podrán escoger entre varias opciones de formatos de subtítulos y reencuadrar el contenido de forma vertical. Así, una vez creados los clips, los creadores pueden escoger cuáles desean subir directamente a su perfil de TikTok.

Planificación de creación de videos

Por otra parte, la plataforma también ha presentado AI Outline, una nueva herramienta de creación con IA, en este caso, diseñada para facilitar el proceso creativo de los contenidos, antes de grabar un vídeo.

En concreto, se trata de una función con capacidades para ayudar a estructurar el contenido de los vídeos generando títulos, hashtags, ganchos y esquemas relacionados, a partir de una sugerencia o seleccionando un tema que tenga una alta demanda, dentro de Creator Search Insights.

De esta manera, se trata de una opción que ofrece a los creadores una “visión más completa de cómo estructurar su contenido” para optimizar el proceso creativo, generando un esquema que divide el vídeo en seis partes personalizables.

Con ello, los creadores pueden alargar o acortar el título, así como refinar la introducción y la idea general del guión. Una vez finalizado este proceso, se puede grabar el vídeo y publicarlo en TikTok.

Contexto: Meta refuerza su lucha contra las estafas ‘online’ que afectan a personas mayores: estas son las nuevas funciones

No obstante, por el momento, AI Outline está disponible para creadores mayores de 18 años en Estados Unidos, Canadá y “algunos mercados seleccionados”, aunque se extenderá a más creadores próximamente. Asimismo, las sugerencias están basadas en recomendaciones de contenido que pasan por controles de seguridad antes de mostrarse a los creadores.

Recompensas mensuales

Finalmente, TikTok también ha actualizado el reparto de ingresos de su producto de suscripción, de manera que los creadores podrán recibir hasta el 90 por ciento de las ganancias.

Esta suscripción permite a los creadores de TikTok construir comunidades más sólidas y participativas, monetizando a su vez el contenido mediante una cuota mensual que da acceso a ventajas exclusivas a los usuarios.

Ahora, con esta actualización los creadores recibirán el 70 por ciento de los ingresos de TikTok y, quienes cumplan requisitos como tener 10.000 seguidores o 100.000 visualizaciones en el último mes, podrán desbloquear una recompensa mensual adicional del 20 por ciento.

Por tanto, los creadores de contenido en TikTok ahora podrán optar hasta el 90 por ciento de los ingresos, de cara a potenciar la creatividad humana y la conexión con contenido original.

Con información de Europa Press

