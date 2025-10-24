Suscribirse

Tecnología

Acusan a Meta y TikTok de violar normas de contenido digital

La Comisión Europea afirmó el viernes que las plataformas infringieron la Ley de Servicios Digitales (DSA).

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
24 de octubre de 2025, 2:46 p. m.
Meta y TikTok enfrentan demanda por juego viral que cobró la vida de un adolescente
La Comisión Europea afirmó el viernes que las plataformas infringieron la Ley de Servicios Digitales (DSA). | Foto: Foto composición Semana: AFP/ Getty

La Unión Europea (UE) acusó este viernes, 24 de octubre, a Meta y TikTok de infringir la normativa sobre contenidos digitales, lo que abre la puerta a multas significativas para ambos grupos.

El bloque comunitario cuenta con un amplio arsenal jurídico que exige a las grandes empresas tecnológicas impedir la difusión de contenidos ilegales y garantizar que los mercados digitales estén abiertos a la competencia.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, afirmó el viernes que las plataformas Facebook e Instagram de Meta, así como TikTok infringieron la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Es la primera vez que la Comisión acusa a Meta de infringir la DSA y el gigante estadounidense rechazó no haberla respetado.

La normativa de moderación de contenidos de la UE ya ha sido atacada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con imponer nuevos aranceles a los países con regulaciones que busquen “perjudicar” al sector tecnológico de Washington.

A pesar de sus amenazas, la UE ha dicho que aplicará sus normas.

Contexto: Meta refuerza su lucha contra las estafas ‘online’ que afectan a personas mayores: estas son las nuevas funciones

Bruselas afirmó que Meta y TikTok no están concediendo a los investigadores “un acceso adecuado a los datos públicos”.

Los reguladores de la UE insisten en que las normas no solo tienen que ver con la transparencia, sino con garantizar que los investigadores puedan llevar a cabo trabajos clave, como comprender en qué medida los niños están expuestos a contenidos peligrosos en estas plataformas.

Bandera Unión Europea
Unión Europea | Foto: AFP

TikTok insistió en que estaba “comprometido con la transparencia”.

“Estamos revisando las conclusiones de la Comisión Europea, pero los requisitos para flexibilizar las medidas de protección de datos ponen en tensión directa a la DSA y al RGPD”, dijo un portavoz de TikTok, refiriéndose a las históricas normas de protección de datos del bloque.

“Si no es posible cumplir plenamente con ambas, instamos a los reguladores a que aclaren cómo deben conciliarse estas obligaciones”, añadió.

Contexto: Meta refuerza su lucha contra las estafas ‘online’ que afectan a personas mayores: estas son las nuevas funciones

Posibles multas

La UE también acusó a Facebook e Instagram de no ofrecer mecanismos fáciles que permitan a los usuarios señalar contenidos ilegales.

Según el bloque comunitario, estas plataformas tampoco proporcionan sistemas eficaces para que los usuarios puedan impugnar las decisiones de moderación de contenidos.

Los reguladores acusaron a Facebook e Instagram de prácticas engañosas.

La DSA estipula que las plataformas deben explicar las decisiones de moderación de contenidos, pero según la UE, ni Facebook ni Instagram lo hacen.

“No estamos de acuerdo con ninguna sugerencia de que hayamos infringido la DSA”, reaccionó Meta.

“En la Unión Europea, hemos introducido cambios en nuestras opciones de denuncia de contenidos, en el proceso de apelación y en las herramientas de acceso a los datos desde la entrada en vigor de la DSA, y estamos seguros de que estas soluciones se ajustan a lo que exige la ley”, afirmó en un comunicado.

Meta y TikTok podrán acceder a los expedientes de la UE y ofrecer compromisos que respondan a las preocupaciones de Bruselas.

Si Bruselas no queda satisfecha con las propuestas de los gigantes, podrá imponer multas a las empresas por cada infracción cometida.

El portavoz digital de la UE, Thomas Regnier, rechazó el viernes las acusaciones, especialmente de Estados Unidos, de que la DSA es una herramienta de censura.

“Cuando se nos acusa de censura, demostramos que la DSA hace todo lo contrario. Protege la libertad de expresión y permite a los ciudadanos de la UE defenderse de las decisiones unilaterales de moderación de contenidos tomadas por las grandes tecnológicas”, afirmó.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpes certeros contra bandas criminales y la “cifra histórica” de incautación de cocaína, el legado del general Carlos Triana en la Policía

2. Siguen ataques del Gobierno al CNE: Armando Benedetti llamó a los magistrados “politiqueros”, “chantajistas”, llenos de “intrigas”

3. Juan David Tejada confesó que no responde por su hijo con Aída Victoria Merlano: “Jamás te he dado nada, hijo amado”

4. Dejó huella: jugador de Liverpool confiesa que Luis Díaz es su ídolo

5. El calor extremo está expandiendo una amenaza invisible: las bacterias carnívoras ya no respetan fronteras en Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TikTokMetaUnión Europea

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.