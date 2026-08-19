Una pista en su camisa y una llamada inesperada: los detalles del hombre acusado de asesinar a su esposa colombiana en EE. UU.

Un hombre de Texas supuestamente asesinó a su esposa mientras sus hijos de 2 y 5 años estaban dentro del apartamento.

Las autoridades dicen que Jake Bigoni, de 37 años, fue arrestado después de que los oficiales que realizaban una verificación de bienestar encontraran el cuerpo de Eliana Bigoni dentro del baúl de un vehículo en el garaje de su apartamento en Plano.

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La policía dijo que la mujer de origen colombiano había sufrido heridas graves en la cabeza y el rostro.

Según la declaración jurada de arresto, durante un control policial en el que la policía investigaba el asesinato de su esposa, el hombre de Texas acusado de asesinarla fue encontrado con una pista escalofriante en su camisa.

El hombre fue detenido por la policía Foto: X/@arroba_machi

Como informó FOX4, Jake Bigoni, de 37 años, abrió la puerta de su apartamento en Plano, Texas, el 12 de agosto con una inquietante y gran mancha de sangre en la camisa.

Bigoni les dijo a los agentes que acudieron al lugar que la mancha era de la limpieza de su casa y que Eliana había estado en el apartamento ese mismo día, pero que ya se había ido.

La policía había realizado una comprobación del estado de salud de su esposa, Eliana Bigoni, de la que estaba separado, después de que ella no se presentara a desayunar con una amiga esa mañana, y fueron alertados sobre posibles problemas de seguridad relacionados con el comportamiento violento previo del esposo de la madre colombiana.

Sin embargo, la policía determinó posteriormente que la gran mancha en la camisa de Bigoni era en realidad sangre, y describió su apartamento como un lugar con “una gran cantidad de sangre y salpicaduras de sangre”, según una declaración jurada de arresto obtenida por el Daily Mail.

La mujer fue hallada sin vida en el baúl de su carro Foto: X/@Ricky_Media1

Según la policía, el cuerpo de Eliana, que presentaba graves signos de haber sido golpeada, fue encontrado en el maletero de un Hyundai blanco en el garaje del edificio de apartamentos de Bigoni.

Los documentos judiciales dan cuenta que el presunto asesino se comunicó con su propia madre y le hizo una inquietante revelación: “Tengo algo que contarte. Está muerta”.

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Según habría confesado el padre de dos niños a su mamá, ambos habían tenido una fuerte discusión y, como consecuencia, ella había perdido la vida: “Nos peleamos y ella está muerta”.

Ante la gravedad de lo que acababa de escuchar, la madre de Bigoni, alarmada, decidió ponerse en contacto con la Policía.

La mujer de origen colombiana tenía dos hijos Foto: X/@Ricky_Media1

Para ese momento, Eliana y Bigoni ya estaban separados y adelantaban el proceso legal para poner fin a su matrimonio mediante el divorcio.

Los dos hijos de la pareja, de apenas 2 y 5 años, permanecían dentro del apartamento cuando presuntamente ocurrió el crimen. Afortunadamente, ninguno de los menores resultó herido.