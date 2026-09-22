Donald Trump se reúne con Delcy Rodríguez este martes en Nueva York: estos son los detalles

Este martes 22 de septiembre, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá por primera vez con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Todo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que será inaugurada en horas de la mañana en Nueva York.

Según se conoció, la reunión será a las 7:40 de la noche en el Lotte Palace Hotel de Nueva York en un evento cerrado a la prensa, siendo esta la primera vez que ambos mandatarios se reúnen en persona. Esto luego de que Rodríguez asumiera el cargo tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos el lunes 21 de enero, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

“En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”, escribió Rodríguez en X.

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018, un año antes de unas primeras elecciones fraudulentas condenadas por Estados Unidos y la comunidad internacional, lo cual le valió el veto de las autoridades estadounidenses para regresar a Nueva York para el evento anual.

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Como parte de su llegada a los Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió a la presidenta interina de Venezuela para un saludo protocolar, antes de su participación en la Asamblea General del organismo, en Nueva York, informó la televisora estatal venezolana.

Delcy Rodríguez y Antonio Guterres Foto: X/@mippci_ven

“Venimos (...) buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo, de todo tipo”, dijo Rodríguez a la televisora estatal VTV a su salida del edificio antes de la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras la caída de Maduro, Delcy Rodríguez ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria, esto a pesar de las voces críticas dentro del Partido Republicano que piden al presidente estadounidense impulsar un regreso a la democracia en Venezuela a través de unas elecciones libres, de las cuales aún no hay fecha.

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