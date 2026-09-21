Venezolano herido por un agente del ICE está detenido, con una bala dentro de su cuerpo

Un venezolano que resultó herido por un disparo de un agente de inmigración estadounidense en Texas permanece detenido, con la bala en el cuerpo y sin atención médica adecuada, denunció el lunes su abogada.

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El hombre, identificado como Wilber Garcés Pérez, recibió el domingo un balazo en el torso por parte de un integrante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras trabajaba como repartidor para DoorDash en Austin, la capital de Texas.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, dijo que el lunes que había sido trasladado a un centro de detención en Pearsall, unos 200 kilómetros al suroeste de Austin.

Some corrections:



- Wilber was shot in the back. The bullet is still lodged in his body. They did not attempt to remove because it’s so close to his spine.



- Wilber confirmed there was no foot chase. ICE was aggressively pursuing him before ramming his vehicle.



They started… https://t.co/7Zr4qA4pBp — Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

“Lo tienen detenido en Pearsall para ser interrogado y todavía tiene la bala alojada en el cuerpo. No ha recibido ningún analgésico y tuvo que dormir en el suelo”, escribió en X.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo del ICE, informó la madrugada del lunes que Garcés se encontraba en condición estable y “bajo custodia federal en espera de su expulsión”.

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Añadió que había “ingresado ilegalmente al país” durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) y tenía “una orden de deportación definitiva”.

Pero la abogada aseguró que Garcés “ingresó legalmente a través de un programa de libertad condicional solicitando asilo y posee un permiso de trabajo válido”.

ICE shot Wilber Rafael Garces Perez, 28, a Venezuelan DoorDash driver mid-delivery Sunday near Research Blvd and US-183 in North Austin. He took a gunshot to the upper back, is stable, and is in federal custody pending removal. DHS says he has a final order of removal. HSI and… pic.twitter.com/nURSRM0x5I — Lc (@ryukd) September 21, 2026

Este lunes, contratistas borraron varios mensajes contra la policía migratoria escritos en pilares de cemento cerca de donde ocurrió el tiroteo. En el lugar se veían flores y carteles en reclamo de “Justicia para Wilber”.

La noche del domingo, 20 de septiembre, decenas de personas que se manifestaban contra los agentes de ICE fueron dispersados con gases lacrimógenos.

El presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del DHS, casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

🚨🚨Video capta el momento en el ICE efectua los disparos al venezolano.#AHORA Según la información preliminar, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de un disparo a Wilber Garcés Pérez, venezolano de 29 años. El hecho ocurrió en el norte de… pic.twitter.com/XiHVdrKH06 — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) September 21, 2026

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de tres décadas y tenía tres hijos estadounidenses.

Con información de AFP*