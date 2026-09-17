La Casa Blanca retira al candidato de Trump para la dirección de ICE

La Casa Blanca retiró este jueves la nominación de Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), después de que su proceso de confirmación permaneciera estancado durante meses en el Senado. La administración de Donald Trump no explicó públicamente las razones de la decisión.

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Schroyer, exinfante de Marina y antiguo funcionario de la Patrulla Estatal de Oklahoma, había sido escogido por Trump en junio para asumir el liderazgo de una de las principales agencias encargadas de ejecutar su política migratoria. Antes de su nominación, se desempeñaba como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El retiro se produjo luego de que la candidatura no avanzara en el Senado. El senador republicano Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, no había programado una audiencia para Schroyer, lo que mantuvo paralizado el proceso de confirmación.

BROADVIEW, ILLINOIS - 10 DE OCTUBRE: Se adoptan medidas de seguridad ante el aumento de la tensión por las protestas prolongadas contra las operaciones federales del ICE, cerca de las instalaciones de dicha agencia en Broadview, Illinois (Chicago, Estados Unidos), el 10 de octubre de 2025. (Foto de Jacek Boczarski/Anadolu vía Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

Según medios estadounidenses, la nominación también había generado cuestionamientos por la experiencia de Schroyer en materia migratoria y por su falta de trayectoria dirigiendo una agencia federal de ese tamaño.

La Casa Blanca incluyó el nombre de Schroyer entre las nominaciones retiradas en una actualización publicada este jueves. Hasta el momento, tampoco se ha anunciado quién podría ser el próximo candidato para ocupar permanentemente el cargo.

La situación mantiene a ICE bajo una dirección interina. La agencia no cuenta con un director confirmado por el Senado desde la administración de Barack Obama y, desde entonces, ha funcionado bajo distintos responsables provisionales. Actualmente, David Venturella ejerce como director interino, después de que Todd Lyons dejara el puesto.

La salida de Schroyer ocurre mientras ICE ocupa un lugar central en la estrategia migratoria de Trump. El mandatario llegó nuevamente a la Casa Blanca con la promesa de incrementar las deportaciones de migrantes en situación irregular y reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a una pareja de pastores mexicanos cristianos cuando iban del aeropuerto de McAllen, Texas, en la frontera con México. Foto: Colprensa

El retiro de la candidatura también deja pendiente la búsqueda de un liderazgo permanente para ICE, en un momento en que la agencia enfrenta una intensa atención política por el alcance de sus operaciones migratorias. La Casa Blanca aún no ha informado si propondrá de inmediato a otro funcionario para ocupar el cargo de manera definitiva.

Las cifras recientes muestran la magnitud de las operaciones de la agencia. De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por Associated Press, ICE realizó cerca de 51.000 arrestos durante agosto, una cifra que superó el récord registrado en julio, cuando se contabilizaron aproximadamente 50.200 detenciones.

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Por ahora, la administración deberá definir un nuevo nombre para intentar colocar al frente de ICE a un director que pueda superar el proceso de confirmación del Senado.