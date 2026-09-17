Denuncian que Gobierno de Delcy Rodríguez habría detenido al exalcalde opositor Javier Oropeza

El exalcalde del municipio Torres, Javier Oropeza, fue presuntamente detenido este 17 de septiembre en Barquisimeto, estado Lara, cuando salía de una entrevista en el diario El Impulso, según denunció el partido Voluntad Popular.

La organización afirmó que una camioneta plateada se llevó al dirigente, quien había regresado al país apenas 48 horas antes, tras permanecer dos años en el exilio.

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El exmandatario local estuvo viviendo en España junto a su familia desde 2024, luego de enfrentar señalamientos y persecución tras los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales de ese año. Antes de retornar, aseguró que su intención era presentarse ante las autoridades judiciales y continuar su actividad en el estado Lara.

De acuerdo con Voluntad Popular, la presunta detención se produjo después de la entrevista periodística en Barquisimeto. La organización también señaló que el procedimiento ocurrió después de que la causa judicial contra Oropeza fuera sobreseída, aunque las circunstancias exactas de la detención todavía no han sido explicadas públicamente por las autoridades venezolanas.

En un contexto de lucha por los derechos humanos, el opositor Javier Oropeza habría sido secuestrado por el régimen de Delcy Rodríguez. Foto: Colprensa

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa también denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) habrían interceptado a Oropeza en Lara y exigió su liberación.

Hasta el momento, no se ha conocido un comunicado oficial que detalle el motivo de la presunta aprehensión, el lugar donde se encuentra Oropeza o si existe una nueva orden judicial en su contra.

El caso adquiere relevancia debido al historial de Oropeza con las autoridades venezolanas. En 2024, mientras ejercía como alcalde de Torres, fue objeto de allanamientos relacionados con su vivienda familiar y con la sede del periódico El Caroreño. Posteriormente, abandonó el país y permaneció en el extranjero durante dos años.

Presunto secuestro de Javier Oropeza. Foto: X (antes Twitter)

Oropeza es propietario de medios regionales como El Caroreño y El Diario de Lara. En junio de este año había denunciado públicamente la ocupación de instalaciones y equipos pertenecientes a ambos medios, acciones que atribuyó a organismos estatales.

Mientras organizaciones opositoras reclaman información sobre su paradero, aumenta la presión para que las autoridades aclaren las circunstancias del procedimiento y determinen si existe una causa legal vigente contra el exalcalde.

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Por ahora, la información disponible procede principalmente de denuncias de dirigentes y organizaciones opositoras, mientras se espera una versión oficial sobre lo ocurrido.