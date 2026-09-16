Rick Scott arremete contra Delcy Rodríguez y cuestiona un posible encuentro con Trump

El senador republicano por Florida, Rick Scott, lanzó fuertes críticas contra Delcy Rodríguez y cuestionó la posibilidad de que la dirigente venezolana sostenga un encuentro con Donald Trump en Estados Unidos.

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Según informó Voz Media, Scott calificó a Rodríguez como “la cabeza de los carteles de droga” y advirtió sobre las consecuencias políticas que tendría una eventual fotografía entre ella y el mandatario estadounidense.

El senador aseguró que una imagen de ambos representaría una falta de respeto para los venezolanos que han sufrido las consecuencias de la crisis política del país.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la periodista venezolana Carla Angola, de acuerdo con el medio estadounidense. En ese espacio, Scott también cuestionó el papel que Rodríguez ha desempeñado dentro de la estructura política venezolana y expresó su rechazo a cualquier acercamiento que pueda interpretarse como un respaldo a su figura.

Sen. Rick Scott (R-FL). (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images) Foto: Getty Images

Scott también planteó que cualquier acercamiento entre Washington y Caracas debería estar condicionado a cambios políticos concretos en Venezuela.

El senador ha mantenido una postura crítica frente a las figuras vinculadas al chavismo y ha defendido medidas de presión estadounidenses contra funcionarios de ese país, posición que vuelve relevante su rechazo a un eventual encuentro entre Trump y Rodríguez.

La controversia se produce mientras Rodríguez aparece como una figura central en la transición política de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Su eventual presencia en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas podría abrir la puerta a contactos con funcionarios estadounidenses, incluido Trump.

El posible encuentro adquiere especial relevancia debido al nuevo escenario en las relaciones entre Washington y Caracas. La administración estadounidense ha mostrado interés en el sector petrolero venezolano y en establecer mecanismos que permitan reactivar la producción energética del país.

Delcy rodríguezVicepresidenta de Venezuela Foto: AFP

Scott, uno de los senadores estadounidenses que ha mantenido una posición crítica frente al chavismo, ha defendido durante años medidas de presión contra funcionarios venezolanos. Sus nuevas declaraciones reflejan las diferencias que existen dentro de Estados Unidos sobre el manejo de la relación con las autoridades que actualmente conducen la transición venezolana.

De acuerdo con Voz Media, el senador considera que una fotografía entre Trump y Rodríguez podría generar rechazo entre sectores de la comunidad venezolana en Estados Unidos y entre quienes han respaldado las acciones de Washington contra el antiguo aparato político venezolano.

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Por ahora, no está confirmado que la eventual reunión entre Trump y Rodríguez vaya a concretarse. Mientras tanto, las declaraciones de Scott vuelven a evidenciar las tensiones políticas que rodean el proceso de transición y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.