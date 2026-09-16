Ella era Eliana Moreno, la periodista que murió cubriendo una noticia desde un helicóptero

La noche del martes, 15 de septiembre, un helicóptero utilizado para realizar coberturas informativas por NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52 se estrelló en Chatsworth, en el Valle de San Fernando. Entre las víctimas está Eliana Moreno, periodista y fotoperiodista aérea que durante 16 años cubrió desde el cielo diferentes acontecimientos del sur de California.

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Moreno viajaba junto al piloto George Marciniw, también empleado de Angel City Air, compañía que operaba la aeronave. Una tercera persona que se encontraba en tierra murió en el accidente, mientras que otras personas fueron trasladadas a centros médicos. Las autoridades todavía investigan las causas que provocaron la caída.

La aeronave, identificada como NewsChopper4, se encontraba realizando una cobertura aérea de otro accidente ocurrido horas antes, en el que estuvieron involucrados un autobús de metro y un vehículo. Poco antes de las 7:00 de la noche, el helicóptero perdió altura y terminó estrellándose en una zona cercana a edificios comerciales, donde el impacto provocó un incendio. Más de 70 bomberos participaron en las labores de emergencia.

NBCLA recordó a Eliana Moreno, víctima de un accidente aéreo. Foto: X (antes twitter)

Moreno era reconocida por su trabajo tanto en inglés como en español. En redes sociales utilizaba el nombre Eli in the Heli, una referencia a su labor como reportera desde helicópteros.

Según información difundida por NBC Los Ángeles, había obtenido en 2010 títulos en periodismo audiovisual y ciencias políticas de la Universidad Chapman. Ese mismo año comenzó a trabajar con Angel City Air.

Desde sus primeros años en el periodismo, Eliana combinó su formación académica con el interés por las historias que ocurrían en las calles de California.

Su preparación en periodismo audiovisual y ciencias políticas le permitió desarrollar una carrera enfocada en la cobertura de acontecimientos de última hora, mientras consolidaba una experiencia de más de una década en medios de comunicación de la región.

A lo largo de su trayectoria participó en coberturas de persecuciones policiales, incendios, accidentes de tránsito y diferentes acontecimientos de California. También pasó por medios como KCAL 9 y KCBS 2 antes de consolidar su trabajo con NBC4 y Telemundo 52.

Las dos cadenas lamentaron públicamente la muerte de Moreno y Marciniw. Telemundo 52 describió a la periodista como una profesional destacada y expresó su pesar por la pérdida de ambos colaboradores.

La fallecida periodista Eliana Moreno. Foto: Instagram

La investigación quedó en manos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

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El accidente dejó así una doble tragedia: la muerte de dos profesionales que se encontraban trabajando y la de una persona que estaba en tierra cuando la aeronave cayó.