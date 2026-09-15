Se conocen detalles inéditos del tirador que intentó asesinar a Donald Trump

Thomas Matthew Crooks, quien abrió fuego contra Donald Trump durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, utilizó el nombre ficticio de Bob Dole para recibir paquetes relacionados con armas, según nuevos registros federales obtenidos por Fox News Digital y revisados por otros medios estadounidenses.

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La información forma parte de documentos entregados al Senado de Estados Unidos y ofrece nuevos detalles sobre las actividades de Crooks antes del ataque.

De acuerdo con los registros, el joven hacía pedidos por internet y utilizaba el nombre del fallecido senador republicano Bob Dole como identidad para las entregas que llegaban a la vivienda de sus padres.

Su padre, Matthew Crooks, explicó a los investigadores del FBI que Thomas recogía personalmente algunos de los paquetes antes de que él regresara del trabajo. Entre los envíos había piezas, herramientas y elementos destinados a aumentar la capacidad del rifle que posteriormente utilizaría durante el atentado.

El expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump es retirado del escenario durante un mitin de campaña, el sábado 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

El uso del alias, según el testimonio del padre, estaría relacionado con la preocupación de Thomas por la seguridad de sus datos personales.

La familia había experimentado previamente un incidente de seguridad con una cuenta bancaria, después de que se registraran cargos fraudulentos, situación que habría incrementado la paranoia del joven sobre posibles ataques digitales.

Los documentos también muestran que Crooks había desarrollado durante varios años un interés creciente por las armas y la precisión del disparo. Con el tiempo, pasó de tener dificultades en el campo de tiro a adquirir mayores conocimientos sobre el funcionamiento y la precisión de los rifles.

El 13 de julio de 2024, Crooks utilizó un rifle para disparar desde un edificio cercano al lugar donde Trump ofrecía un mitin. El entonces candidato resultó herido en la oreja.

Corey Comperatore, uno de los asistentes, murió, mientras otras personas resultaron heridas. Crooks fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Uno de los aspectos que continúa generando interrogantes es el motivo detrás del ataque. Las investigaciones federales no han establecido una explicación política definitiva y tampoco encontraron evidencia de que Crooks hubiera actuado como parte de una operación extranjera o con apoyo de otra persona.

El entonces candidato presidencial republicano Donald Trump apareció en la Convención Nacional Republicana el lunes 15 de julio de 2024 en Milwaukee tras al ataque del que fue víctima. Foto: AP

Los nuevos documentos también señalan que un donante anónimo habría pagado la cremación del cuerpo de Crooks después del atentado, otro elemento que ahora forma parte de la investigación sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

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La revelación del alias Bob Dole y de las compras realizadas antes del atentado vuelve a poner el foco sobre cuánto conocían las autoridades acerca de la preparación de Crooks y sobre los detalles que todavía permanecen sin respuesta.