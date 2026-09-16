Presidente de Ecuador decreta nuevo estado de excepción en ocho provincias por “grave conmoción interna”

El gobierno de Ecuador decretó el martes el estado de excepción en ocho de sus 24 provincias, al considerar las más afectadas por la violencia del narcotráfico, que continúa pese a las permanentes operaciones militares y policiales.

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Organizaciones criminales, dedicadas también al secuestro, la extorsión y la minería ilegal, sostienen una cruenta disputa por el poder que llevó a la violencia a su punto más alto en 2025.

El año pasado se registraron 51 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un asesinato cada hora, según Insight Crime.

Despliegue militar en Ecuador Foto: Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, declaró el estado de excepción para las provincias costeras de El Oro, Esmeraldas, Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de la andina Pichincha (donde está Quito).

La medida, anunciada el martes por la “grave conmoción interna”, también cobija a las localidades de Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Cotopaxi). Tendrá una duración de 60 días.

Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, Noboa ha decretado sendos estados de excepción y toques de queda nocturnos en medio de su guerra contra el narcotráfico, con el despliegue de militares a las calles y el apoyo de Estados Unidos.

Ejército Ecuatoriano militares del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán El Chical provincia de Carchi Ecuador en zona fronteriza con Nariño Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

Noboa, mediante un decreto, suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia en las áreas en estado de excepción, donde intervendrán las Fuerzas Armadas para contrarrestar las actividades criminales.

La semana pasada, el gobierno anunció la vigencia, del 17 al 30 de septiembre, de un toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, esta última fronteriza con Perú (sur).

La nueva ofensiva contra el crimen organizado se da tras la segunda visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Quito, durante una gira en la que elogió a su “fiel” aliado Ecuador por su combate contra las drogas.

La noticia llega después de que el Ejército de Estados Unidos haya anunciado la interceptación y el hundimiento en el océano Pacífico de una embarcación usada supuestamente para el reabastecimiento de combustible en operaciones de narcotráfico que vincula a Los Choneros, antes de agregar que los detenidos en la operación serán entregados a las autoridades de Ecuador.

Ejército Ecuatoriano militares del Batallón Mayor Galo Molina de Tulcán El Chical provincia de Carchi Ecuador en zona fronteriza con Nariño Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que la operación, llevada a cabo el martes, permitió “interceptar con éxito” una “estación flotante de reabastecimiento que daba apoyo a operaciones ilícitas de narcotráfico marítimo en el Pacífico oriental”.