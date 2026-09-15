Trump aprueba histórica venta de municiones y bombas a Israel: la millonaria cifra que recibirá

El gobierno de Estados Unidos se encuentra cerca de autorizar una masiva transferencia de armas a Israel valorada en 2.800 millones de dólares, según revelaron fuentes de prensa locales este martes.

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La operación, reportada inicialmente por el diario The Washington Post y confirmada de forma posterior por The New York Times, prevé el suministro de cerca de 40.000 bombas y diversos insumos militares, posicionándose como uno de los acuerdos de municiones más cuantiosos aprobados en los últimos años por Washington.

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A pesar de los llamados al cese del fuego y los constantes bombardeos reportados sobre la Franja de Gaza, el paquete evidencia la continuidad de la asistencia militar estadounidense.

Según los reportes periodísticos, la transacción contempla el envío de algunas de las cargas explosivas con mayor capacidad destructiva de los arsenales occidentales, entre las que se destacan 20.000 bombas del tipo MK-84, 20.000 unidades BLU-117 y 20.000 ojivas perforadoras I-2000 Penetrator.

Mecanismo de financiación y respaldo institucional

Pese a catalogarse formalmente como una venta comercial, la operación será costeada íntegramente con recursos de los contribuyentes estadounidenses mediante el programa de Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés).

A través de este canal institucional, el Gobierno norteamericano otorga asignaciones financieras para que el Estado israelí adquiera material bélico producido directamente por contratistas de defensa en Estados Unidos.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la administración del presidente Donald Trump ya dio luz verde a la transacción. Al ser consultado por la agencia AFP, un alto funcionario de la Casa Blanca señaló de manera general que “todas las ventas de armas al extranjero siguen el proceso correspondiente”, absteniéndose de dar detalles sobre transferencias en curso.

Por su parte, un vocero del Departamento de Estado recordó que la política oficial impide confirmar o comentar propuestas de transferencias hasta que no se presenten de manera formal ante el Congreso.

Contexto de escasez de reservas bélicas

La aprobación de esta transferencia militar coincide con una fase de considerable reducción en las reservas estratégicas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Las existencias del Pentágono han experimentado un desgaste vertiginoso en el marco de la escalada del conflicto con Irán, sumado a los USD 22.300 millones destinados exclusivamente a la compra de municiones entre el 28 de febrero y el 30 de junio.

Este suministro se suma a antecedentes recientes de cooperación militar entre ambas naciones. En febrero de 2025, la administración de Donald Trump aprobó la venta de equipos bélicos a Israel por un valor superior a los 7.400 millones de dólares en bombas y misiles.

Asimismo, el actual Ejecutivo desbloqueó el envío de bombas de 2.000 libras que había sido retenido temporalmente durante el mandato del expresidente Joe Biden debido a las preocupaciones internacionales por las bajas civiles en el enclave palestino.

*Realizado con información de AFP*