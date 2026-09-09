Hacen llamado urgente a proteger la Embajada de Israel en Bogotá tras movilizaciones anunciadas en la sede diplomática

En la mañana de este miércoles, 9 de septiembre, la representante a la Cámara, Carol Borda, del partido Salvación Nacional, presentó una solicitud urgente al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, para que tomen medidas urgentes con el fin de salvaguardar la sede principal de la Embajada de Israel en Bogotá.

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“Me permito poner en su conocimiento una convocatoria pública difundida a través de redes sociales en la que se anuncia una movilización que partiría desde la Embajada de Palestina y tendría como destino la Embajada de Israel en Bogotá”, detalló.

La congresista Carol Borda pidió a las autoridades de Bogotá reforzar la seguridad en inmediaciones de la Embajada de Israel por una manifestación convocada para los próximos días. Foto: Cortesía / API

La congresista aseguró que la convocatoria invita a la participación de organizaciones estudiantiles y anuncia actividades previas de organización y movilización.

Sin embargo, aclara que no busca prejuzgar sobre el contenido político de la manifestación y reconociendo el derecho constitucional a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, la circunstancia de que el recorrido tenga como punto de destino una misión diplomática hace necesaria una actuación preventiva, coordinada y suficiente de las autoridades.

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Entre la solicitud que hizo la congresista se encuentra la adopción urgente de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la embajada, evaluando los riesgos y condiciones del recorrido.

La Embajada de Israel en Bogotá fue puesta bajo la atención de las autoridades distritales luego de una solicitud de prevención presentada por la representante Carol Borda. Foto: Secretaría de Movilidad

También busca que se coordine con la Policía Metropolitana de Bogotá un dispositivo de acompañamiento suficiente y proporcional, incluido el establecimiento de los perímetros de protección que técnicamente resulten necesarios en inmediaciones de la misión diplomática y en puntos críticos del recorrido.

Adicional a ello, pidió “informar a la representante, con carácter urgente, las medidas de prevención, acompañamiento y seguridad que serán adoptadas, así como la dependencia o funcionario responsable de la coordinación institucional”, precisó.

Carol Borda pidió coordinar con la Policía Metropolitana un dispositivo de acompañamiento y protección ante la movilización que tendría como destino la sede diplomática de Israel. Foto: Getty Images

Finalmente, pidió que se le brinde una atención prioritaria a la situación, atendiendo la naturaleza preventiva de las medidas requeridas y la necesidad de evitar cualquier afectación a la seguridad.