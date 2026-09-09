Hacen llamado urgente a proteger la Embajada de Israel en Bogotá tras movilizaciones anunciadas en la sede diplomática

En la mañana de este miércoles, 9 de septiembre, la representante a la Cámara, Carol Borda, del partido Salvación Nacional, presentó una solicitud urgente al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, para que tomen medidas urgentes con el fin de salvaguardar la sede principal de la Embajada de Israel en Bogotá.
“Me permito poner en su conocimiento una convocatoria pública difundida a través de redes sociales en la que se anuncia una movilización que partiría desde la Embajada de Palestina y tendría como destino la Embajada de Israel en Bogotá”, detalló.
La congresista aseguró que la convocatoria invita a la participación de organizaciones estudiantiles y anuncia actividades previas de organización y movilización.
Sin embargo, aclara que no busca prejuzgar sobre el contenido político de la manifestación y reconociendo el derecho constitucional a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, la circunstancia de que el recorrido tenga como punto de destino una misión diplomática hace necesaria una actuación preventiva, coordinada y suficiente de las autoridades.
Entre la solicitud que hizo la congresista se encuentra la adopción urgente de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la embajada, evaluando los riesgos y condiciones del recorrido.
También busca que se coordine con la Policía Metropolitana de Bogotá un dispositivo de acompañamiento suficiente y proporcional, incluido el establecimiento de los perímetros de protección que técnicamente resulten necesarios en inmediaciones de la misión diplomática y en puntos críticos del recorrido.
Adicional a ello, pidió “informar a la representante, con carácter urgente, las medidas de prevención, acompañamiento y seguridad que serán adoptadas, así como la dependencia o funcionario responsable de la coordinación institucional”, precisó.
Finalmente, pidió que se le brinde una atención prioritaria a la situación, atendiendo la naturaleza preventiva de las medidas requeridas y la necesidad de evitar cualquier afectación a la seguridad.