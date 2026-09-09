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Marco Rubio destaca a Daniel Noboa como “socio fuerte” de EE. UU. y lanza contundente mensaje desde Ecuador

La Administración Trump resaltó la alianza con Ecuador para enfrentar la inmigración ilegal y a los “narcoterroristas”.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 2:55 p. m.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue destacado por la Administración Trump como un “socio fuerte” para fortalecer la seguridad del hemisferio y enfrentar la inmigración ilegal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue destacado por la Administración Trump como un “socio fuerte” para fortalecer la seguridad del hemisferio y enfrentar la inmigración ilegal. Foto: Foto X@SecRubio

La Administración de Donald Trump destacó a Ecuador y al presidente Daniel Noboa como un aliado importante para su estrategia en el hemisferio.

En un mensaje publicado en redes sociales, Estados Unidos resaltó la reunión con el mandatario ecuatoriano y calificó a Noboa como un “socio fuerte” de la Administración Trump.

El mensaje señala que Noboa es un aliado de Washington en el propósito de “asegurar nuestro hemisferio y contrarrestar la inmigración ilegal”.

La publicación también establece una relación directa entre la seguridad y la prosperidad del país: “Un Ecuador más seguro significa un Ecuador más próspero —y un hemisferio más seguro”.

*Noticia en desarrollo...