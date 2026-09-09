La Administración de Donald Trump destacó a Ecuador y al presidente Daniel Noboa como un aliado importante para su estrategia en el hemisferio.
En un mensaje publicado en redes sociales, Estados Unidos resaltó la reunión con el mandatario ecuatoriano y calificó a Noboa como un “socio fuerte” de la Administración Trump.
El mensaje señala que Noboa es un aliado de Washington en el propósito de “asegurar nuestro hemisferio y contrarrestar la inmigración ilegal”.
La publicación también establece una relación directa entre la seguridad y la prosperidad del país: “Un Ecuador más seguro significa un Ecuador más próspero —y un hemisferio más seguro”.
In Ecuador to meet with President Daniel Noboa, a strong partner to the Trump Administration in securing our hemisphere and countering illegal immigration.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 9, 2026
A safer Ecuador means a more prosperous Ecuador—and a safer hemisphere.
The U.S. will continue to work with… pic.twitter.com/Fi7fuvsxFn
*Noticia en desarrollo...