Los detalles de la próxima reunión de Marco Rubio: destino y con quién se reunirá

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá este miércoles, 9 de septiembre, un encuentro oficial en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como parte del desarrollo de su agenda diplomática en la región.

Reviva el minuto a minuto de la visita de Marco Rubio a Colombia: reunión clave con Abelardo De La Espriella

La cita de alto nivel se produce inmediatamente después de que el funcionario de la administración de Donald Trump mantuviera una reunión privada con el abogado colombiano Abelardo De La Espriella, confirmando el itinerario operativo diseñado para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los gobiernos suramericanos.

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Según el cronograma institucional establecido para la visita, la reunión entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el mandatario ecuatoriano se llevará a cabo en la sede de gobierno a las 12:10 p. m. (hora Ecuador), según reveló Juan Esteban Silva, corresponsal de la Casa Blanca.

La jornada incluye la revisión de compromisos conjuntos en materia de cooperación gubernamental, seguridad regional e intercambio económico entre ambas naciones.

Declaraciones oficiales y puntos de la agenda bilateral

Al término del espacio de trabajo privado, las comisiones diplomáticas de ambos países ofrecerán un reporte oficial a los medios de comunicación internacionales para dar a conocer los acuerdos alcanzados.

Sale a esta hora el @SecRubio hacía Colombia. El jefe de la diplomacia estadounidense visitará también Perú y Ecuador. @StateDept pic.twitter.com/LARVIjOb0i — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) September 8, 2026

Respecto al mecanismo de divulgación ante la opinión pública, se confirmó que “a la 1:10 p. m., Rubio y el canciller de Ecuador, Roberto Kury, ofrecerán declaraciones a la prensa”, donde expondrán las conclusiones del diálogo sobre los temas prioritarios del hemisferio.

Las conversaciones entre los representantes de Washington y el Palacio de Carondelet abordarán componentes clave de la política exterior compartida en el continente.

Fuentes de la cancillería ecuatoriana indicaron que el encuentro pondrá el foco en la relación estratégica entre Estados Unidos y Ecuador, abarcando la lucha contra el crimen organizado transnacional y las alianzas comerciales sostenidas por la administración del presidente Daniel Noboa.

Continuidad de la agenda diplomática norteamericana

La visita de la mano derecha del presidente Donald Trump a la capital ecuatoriana constituye uno de los desplazamientos diplomáticos más relevantes de la Casa Blanca en el cono sur durante el presente periodo institucional.

La presencia del secretario de Estado busca consolidar alianzas con los ejecutivos de la región en materia de gobernabilidad y estabilidad democrática.

Con la agenda establecida para la jornada en Quito, el gobierno estadounidense reafirma su interés de mantener canales directos de interlocución con las autoridades ecuatorianas.

Por su parte, la administración de Daniel Noboa prevé que los resultados de la reunión faciliten la gestión de recursos de cooperación y el respaldo técnico en áreas prioritarias para el desarrollo social e institucional de la nación andina.