Tensión diplomática: presidente de Cuba se pronunció sobre la imagen difundida por Trump

El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, emitió una firme declaración institucional a través de sus canales oficiales para ratificar la postura soberana del gobierno de La Habana ante la comunidad internacional.

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Las manifestaciones del líder comunista se produjeron en respuesta a la divulgación de una imagen retocada por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que el territorio de la isla caribeña aparecía cubierto con los símbolos patrios norteamericanos.

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A través de un mensaje difundido en la red social X, el jefe de Estado cubano enfatizó la determinación de su administración de proteger la autonomía del país sin mencionar explícitamente a su homólogo estadounidense ni a la plataforma Truth Social, espacio digital donde se realizó la publicación original del material gráfico.

Rechazo gubernamental y contexto histórico de la isla

Durante su intervención, el mandatario cubano argumentó la posición de su administración recordando el pasado histórico de la nación antillana y la lucha por su autodeterminación.

Respecto a la postura institucional frente a las pretensiones externas sobre el territorio nacional, Díaz-Canel sostuvo que “Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno”, según el texto publicado en sus plataformas.

#Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno. La sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 8, 2026

El dirigente antillano vinculó la defensa de la soberanía actual con los procesos de emancipación desarrollados a lo largo de la historia del país.

En ese sentido, el presidente de la isla remarcó que “la sangre que ha costado su independencia, soberanía y autodeterminación no será en vano y la defenderemos hasta las últimas consecuencias”, haciendo alusión al legado histórico desde el fin del dominio español en 1898 y la posterior etapa republicana bajo influencia de Washington hasta la revolución de 1959.

Tensiones bilaterales y medidas de presión económica

La controversia surge en el marco de una escalada en la retórica entre ambos gobiernos y un deterioro sostenido de las relaciones diplomáticas bilaterales.

El gobierno estadounidense sostiene que la administración cubana representa un riesgo para la seguridad de la región, razón por la cual ha intensificado las advertencias sobre posibles intervenciones directas en la zona caribeña.

Asimismo, la administración norteamericana ha mantenido la aplicación de medidas de presión económica, destacándose la implementación de un bloqueo al suministro de combustibles hacia la isla.

Esta situación ha acentuado la crisis energética y económica en el país de 9,4 millones de habitantes, en medio de un escenario donde la agencia AFP reporta el incremento de las fricciones geopolíticas entre La Habana y Washington.

*Realizado con información de AFP*