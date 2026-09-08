Bogotá recibió importante premio internacional y 30.000 dólares: esta es la razón detrás del reconocimiento

Bogotá volvió a recibir un reconocimiento internacional, pero esta vez, el protagonista no fue uno de sus grandes escenarios culturales ni un atractivo turístico.

La distinción llegó por el trabajo que se desarrolla en sus bibliotecas públicas para enseñar a leer, escribir y comunicarse desde la diversidad.

Bogotá recibió importante distinción internacional: será Capital Iberoamericana de las Culturas en 2027

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció este 8 de septiembre que la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, es una de las ganadoras de los Premios de Alfabetización UNESCO Rey Sejong 2026.

El reconocimiento fue otorgado por el programa ‘Escuelas LEO’, una estrategia de formación e investigación que propone transformar los procesos de lectura, escritura y oralidad desde una perspectiva intercultural, multilingüe e incluyente.

El galardón incluye $30.000 dólares, una medalla de plata y un diploma. De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, “esos recursos permitirán fortalecer los procesos de alfabetización que benefician a personas con discapacidad, comunidades indígenas y migrantes y sectores LGBTI”.

La Unesco destacó, particularmente, una propuesta que busca fortalecer las lenguas maternas, reconocer los saberes propios y promover comunidades más equitativas.

En otras palabras, la apuesta de Escuelas LEO no consiste solamente en enseñar a leer y escribir. El programa busca que estos procesos tengan en cuenta las distintas culturas, lenguas y formas de participación presentes en Bogotá.

El reconocimiento fue entregado en San Juan Chamula, Chiapas, México, durante la ceremonia oficial de los Premios de Alfabetización de la Unesco 2026, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.

El lema de este año es ‘Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad’.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, aseguró que “el premio reafirma el papel de BibloRed en la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad como derechos fundamentales, además de destacar a las bibliotecas públicas como espacios de inclusión y transformación social”.

La Vuelta 2025 abre convocatoria, pero queda poco tiempo. Foto: Bibliored

El reconocimiento llega, además, en un momento particular para la red de bibliotecas, pues BibloRed cumple 25 años de historia en 2026.

Pero este no es el único reconocimiento internacional que Bogotá ha recibido recientemente. La capital también fue designada Capital Iberoamericana de las Culturas 2027 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización que reúne a 29 ciudades de 24 países.

Para la administración distrital, ambos reconocimientos consolidan la imagen de Bogotá como una ciudad que apuesta por la diversidad, la cultura y el acceso al conocimiento.

El Premio Unesco-Rey Sejong ha distinguido durante los últimos años experiencias de diferentes lugares del mundo que utilizan la alfabetización como herramienta para enfrentar desigualdades y promover transformaciones sociales. En 2025, por ejemplo, fueron reconocidos programas de Ecuador, Senegal y Tailandia.

Ahora el turno fue para Bogotá.