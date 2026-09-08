Distrito reveló la identidad del vigilante que fue brutalmente atacado con una piedra

Tras el episodio de violencia que se presentó en Bogotá el pasado lunes, 7 de septiembre, en las calles del barrio Modelia, fue identificado como José Ricardo Rodríguez el guardia de seguridad que estuvo involucrado en un hecho calificado por la comunidad como un intento de hurto mediante el uso de violencia desmedida.

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Las cámaras de seguridad del sector registraron la secuencia temporal previa y posterior al incidente. En las grabaciones se observa cómo un individuo permaneció durante varios segundos observando los movimientos del trabajador en la vía pública, para luego tomar una roca de gran tamaño del suelo y aproximarse de forma sigilosa hacia la víctima.

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Agresión con elemento contundente y afectación a la víctima

Según el material audiovisual y los testimonios recopilados, el agresor utilizó el elemento contundente para impactar directamente al vigilante en la zona de la cabeza.

A raíz del golpe, el trabajador perdió el conocimiento de inmediato y cayó al pavimento. Estando la víctima en estado de indefensión sobre la vía, el atacante tomó nuevamente la piedra y le propinó un segundo golpe en el rostro.

El brutal ataque tiene indignada a la comunidad de la zona. Foto: Capturas tomadas de redes sociales / API

Declaraciones entregadas por habitantes de la zona a la cadena informativa CityTv señalan que el sujeto aprovechó la inconsciencia del vigilante para revisar sus pertenencias personales.

Durante el hecho, el sospechoso sustrajo varios objetos de valor e incautó la bicicleta en la que cotidianamente se movilizaba el guardia para cumplir con sus labores de vigilancia en el sector.

Estado de salud del vigilante y acompañamiento institucional

A causa de la severidad de los impactos recibidos en la cabeza, el estado de salud de José Ricardo Rodríguez es de carácter reservado.

Un vigilante de la tercera edad fue golpeado por la espalda para robarle su bicicleta y resultó gravemente herido en Bogotá, #Colombia. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/ls2PvTBtP2 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 8, 2026

Ante la gravedad de las lesiones, el trabajador fue trasladado a un centro médico de alta complejidad para recibir atención quirúrgica y hospitalaria especializada por parte del personal de salud.

Frente a la evolución del caso y la consternación de la familia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá emitió un pronunciamiento sobre el seguimiento del hecho.

La entidad distrital confirmó que “desde esta Secretaría hemos brindado acompañamiento y orientación a los familiares del señor José Ricardo Rodríguez, vigilante que resultó herido en el barrio Modelia y quien recibe atención médica en el Hospital de Kennedy”; precisó que cuentan con el apoyo de otras dependencias administrativas.

Desde esta Secretaría hemos brindado acompañamiento y orientación a los familiares del señor José Ricardo Rodríguez, vigilante que resultó herido en el barrio Modelia y quien recibe atención médica en el Hospital de Kennedy.



Asimismo, contamos con el apoyo de otras entidades del… https://t.co/ngB1dun7Qi — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 8, 2026

Investigaciones judiciales y preocupación en la comunidad

En el mismo pronunciamiento, las autoridades distritales indicaron que “contamos con el apoyo de otras entidades del Distrito para brindar atención a su familia, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación avanzan en la identificación y judicialización de los responsables”, agregando que la administración se mantiene atenta a la evolución médica del afectado.

Los vecinos del barrio Modelia manifestaron su inquietud ante el incremento de eventos delictivos en el espacio público durante los últimos meses.

Entretanto, los investigadores judiciales analizan las imágenes de los sistemas de videovigilancia para establecer la identidad del agresor y formalizar su orden de captura ante un juez de control de garantías.